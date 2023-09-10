ВИДЕО ⟩ Кылварт: дайте мне время, чтобы доказать, что я справлюсь

- Как вы планируете собрать партию под одной крышей?

- Никакой хитрости нет - мы можем сделать это только вместе. Вместе с Танелем, вместе с Юри, вместе с другими людьми.

- Вы работаете в мэрии, но большая политика - на Тоомпеа. Было ли неправильным решением то, что вы отказались от места в Рийгикогу?

- Это не было неправильным решением. Я продолжу работу в качестве мэра. Я думаю, что смогу следить за тем, что происходит на Тоомпеа.

- Как вы думаете, что стало решающим?

- Решение моих однопартийцев.

- Но что именно?

- Я уверен, что это был сложный выбор для моих коллег по партии. Оба кандидата очень сильные. Но это означает, что и партия очень сильна. Мы с Танелем много обсуждали эту ситуацию - договорились, что после съезда пойдем вместе. Это означает, что теперь мы можем объединить потенциалы обоих кандидатов.

Каковы же будут первые шаги завтра?

- Я думаю, что, прежде всего, сегодня состоится заседание правления. Завтра будет заседание парламентской фракции, а вечером обязательно будет еще одно заседание правления.

И вообще, я еще до съезда говорил - хочу сделать еще один круг, чтобы встретиться с каждым регионом. Особенно с теми регионами, которые не поддержали меня. Я хотел бы попросить время, чтобы доказать, что я справлюсь.

Михаил Кылварт был избран сегодня на внеочередном съезде Центристской партии председателем, получив 543 голоса. Его конкурент Танель Кийк получил 489 голосов. В правление избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лаул, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.