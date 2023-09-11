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ВИДЕО ⟩ Новый лидер центристов Михаил Кылварт отвечает на вопросы Rus.Postimees

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Победа Михаила Кылварта в борьбе за пост председателя Центристской партии вызвала острую реакцию среди оппонентов. Партии предрекают раскол и обещают политическую изоляцию. Возможно ли это?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый председатель Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите беседу в 12:40.

  • Есть ли у нового лидера центристов время на то, чтобы суметь доказать, что он справится с руководством партии?
  • Глава «Ээсти 200» поспешил заявить, что Кылварту не место в правительстве. Что противопоставит новый председатель попыткам изоляции партии?
  • Центристам предрекают раскол рядов. Как избежать худшего? Сколько активных членов партия может потерять?
  • Как новый председатель собирается объединять партию?
  • Приняв на себя удар критики, Михаил Кылварт отвлек внимание от скандала с Каей Каллас?
  • Продолжит ли Кылварт настаивать на том, чтобы сидящие на двух креслах центристы (в горсобрании Таллинна и Рийгикогу) определились с выбором?
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