ВИДЕО ⟩ Новый лидер центристов Михаил Кылварт отвечает на вопросы Rus.Postimees

Победа Михаила Кылварта в борьбе за пост председателя Центристской партии вызвала острую реакцию среди оппонентов. Партии предрекают раскол и обещают политическую изоляцию. Возможно ли это?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый председатель Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите беседу в 12:40.
- Есть ли у нового лидера центристов время на то, чтобы суметь доказать, что он справится с руководством партии?
- Глава «Ээсти 200» поспешил заявить, что Кылварту не место в правительстве. Что противопоставит новый председатель попыткам изоляции партии?
- Центристам предрекают раскол рядов. Как избежать худшего? Сколько активных членов партия может потерять?
- Как новый председатель собирается объединять партию?
- Приняв на себя удар критики, Михаил Кылварт отвлек внимание от скандала с Каей Каллас?
- Продолжит ли Кылварт настаивать на том, чтобы сидящие на двух креслах центристы (в горсобрании Таллинна и Рийгикогу) определились с выбором?