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В Пыхья-Таллинне найден труп со следами насилия

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh

Вчера вечером в Пыхья-Таллинне было обнаружено тело мужчины. Полиция продолжает поиски человека, совершившего преступление.

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Вадима Куперштейна, в субботу вечером поступило сообщение, что в одной из квартир в Пыхья-Таллинне обнаружен труп мужчины со следами насилия.

«Сразу же на месте происшествия были собраны улики и разысканы люди, которые могли что-то знать о случившемся», - сказал он. Сегодня продолжались работы по установлению личности и задержанию преступника, но пока безрезультатно.

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