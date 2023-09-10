В Пыхья-Таллинне найден труп со следами насилия

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Вадима Куперштейна, в субботу вечером поступило сообщение, что в одной из квартир в Пыхья-Таллинне обнаружен труп мужчины со следами насилия.

«Сразу же на месте происшествия были собраны улики и разысканы люди, которые могли что-то знать о случившемся», - сказал он. Сегодня продолжались работы по установлению личности и задержанию преступника, но пока безрезультатно.