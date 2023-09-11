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Lidl: 80% жителей Эстонии ориентируются на скидки

Единственный выход – снижать цены
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В Латвии снижен НДС на местные фрукты и овощи
  • В Польше продукты питания освобождены от НДС
  • Весомая экономия – в отсечении ряда посредников

В Эстонии зафиксировал самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС. Как отреагируют торговые сети на обрушение спроса?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель Департамента корпоративной коммуникации компании Lidl в Эстонии и Латвии Дана Хасана.

Фрагмент беседы:

– Eurostat выявил в Эстонии самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС: в июле 8,6%, тогда как в среднем по ЕС 1,2%. Чем вызван такой спад? Почему в соседних странах падение не столь заметно?

– Известно, что в странах Балтии наблюдалась самая большая инфляция, на которой сказались и события извне. Рост инфляции, оказывающей прямое влияние на покупательскую способность, в свою очередь отразился на ситуации в торговле.

Если цены выросли на 25%, то зарплаты всего на 12%. Соответственно, спад розничной торговли неизбежен.

По последним данным ОЭСР, пик цен пришелся на третий и четвертый кварталы минувшего года. С тех пор наблюдается снижение цен.

Когда цены вышли на пик, покупатели трех Балтийских стран заметно изменили свои привычки.

81% жителей Эстонии ориентируются на скидки и особые предложения. 60% покупателей вообще изменили свое поведение и стали выбирать более дешевые бренды.

В результате Lidl уже дважды снижал цены на постоянный ассортимент. И это не просто скидки на отдельно взятый продукт или группу товаров, а снижение цен на весь постоянный ассортимент.

Единственный выход – снижать цены. Это вынужденная мера. Если покупатель становится настолько чувствителен к цене, то вариантов больше нет.

Встречные шаги позволят нам не терять покупателей. За 1,5 года после выхода Lidl на рынок Эстонии наша доля составила 4%.

– За счет чего возможно снижение цен?

– Мы готовы предложить более выгодную цену на основную корзину продуктов питания. И так происходит уже несколько месяцев подряд.

Lidl внимательно наблюдает за тем, как ведет себя рынок: и конкуренты, и покупатели.

– В начале августа компания Lidl объявила о снижении цен до 30% на 300 наименований товаров. За счет чего происходит снижение цен?

– Наша компания работает по другим принципам. У сети Lidl относительно небольшой ассортимент – менее 3000 наименований товаров. И сотрудничаем мы в основном с частными брендами – под торговыми марками Lidl. За этими брендами стоят как зарубежные продукты, так и товары местного производителя. Например, в Эстонии мы предлагаем именно местное молоко. Всего мы сотрудничаем с 40 местными производителями.

Экономить можно, закупая продукты напрямую от производителя. Кроме того, мы сами занимаемся маркетингом, упаковкой и т.д.

– То есть, вы отсекаете ряд посредников?

– Именно так! Мы также имеем свои заводы, на которых производятся орехи, шоколад, паста и т.д. Большая сеть на 30 стран дает весомую экономию. И еще – у нас большие закупки.

– Производители нередко обвиняют в гонке цен торговые сети. Насколько обоснованны такие утверждения?

– Это довольно распространенное мнение, которое приходится часто слышать. Отмечу, что в себестоимости любого товара большую часть составляют именно налоги, в том числе НДС (налог с оборотаприм. ред.).

В Латвии уже несколько лет применяется сниженный НДС на фрукты и овощи местного производства.

Разумеется, это хорошая мера поддержки для местного производителя.

– И конечная цена для потребителя – тоже более низкая?

– Естественно! Еще один хороший пример – Польша. Часто спрашивают, почему там такие дешевые продукты?

Польша приняла решение ввести нулевую ставку НДС на продукты питания.

Разумеется, это положительно влияет на конечную цену товара. Сказывается и наличие очень большого рынка сбыта в этой стране.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: торговые сети готовятся к снижению цен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop
Студия Postimees: торговые сети готовятся к снижению цен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop Фото: Konstantin Sednev
  • Eurostat зафиксировал в Эстонии самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС: в июле 8,6%, тогда как в среднем по ЕС 1,2%. Чем вызван такой спад?
  • Почему в соседних странах падение спроса не столь заметно?
  • Как отразится снижение спроса на торговых сетях? Последует ли реакция в виде снижения цен?
  • Возможны ли сокращения людей и торговых площадей?
  • В начале августа компания Lidl объявила о снижении цен до 30% на 300 наименований товаров. За счет возможно такое снижение?
  • Производители нередко обвиняют в гонке цен торговые сети. Насколько обоснованны такие утверждения?
  • Нежелание снижать налоги на товары первой необходимости политики нередко объясняют тем, что потребители ничего не почувствуют – на этом наживутся торговые сети. Так ли это?
  • Что показывает опыт соседних стран, где уже снижались налоги на товары первой необходимости?
  • Наценки торговых сетей могли бы быть меньше? За счет чего они образуются?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop 

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