Lidl: 80% жителей Эстонии ориентируются на скидки

– За счет чего возможно снижение цен?

– Мы готовы предложить более выгодную цену на основную корзину продуктов питания. И так происходит уже несколько месяцев подряд.

Lidl внимательно наблюдает за тем, как ведет себя рынок: и конкуренты, и покупатели.

– В начале августа компания Lidl объявила о снижении цен до 30% на 300 наименований товаров. За счет чего происходит снижение цен?

– Наша компания работает по другим принципам. У сети Lidl относительно небольшой ассортимент – менее 3000 наименований товаров. И сотрудничаем мы в основном с частными брендами – под торговыми марками Lidl. За этими брендами стоят как зарубежные продукты, так и товары местного производителя. Например, в Эстонии мы предлагаем именно местное молоко. Всего мы сотрудничаем с 40 местными производителями.

Экономить можно, закупая продукты напрямую от производителя. Кроме того, мы сами занимаемся маркетингом, упаковкой и т.д.

– То есть, вы отсекаете ряд посредников?

– Именно так! Мы также имеем свои заводы, на которых производятся орехи, шоколад, паста и т.д. Большая сеть на 30 стран дает весомую экономию. И еще – у нас большие закупки.

– Производители нередко обвиняют в гонке цен торговые сети. Насколько обоснованны такие утверждения?