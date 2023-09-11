Студия Postimees: торговые сети готовятся к снижению цен?

В Эстонии зафиксировал самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС. Как отреагируют торговые сети на обрушение спроса?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Департамента корпоративной коммуникации компании Lidl в Эстонии и Латвии Дана Хасана. Смотрите интервью в 13:00!
- Eurostat зафиксировал в Эстонии самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС: в июле 8,6%, тогда как в среднем по ЕС 1,2%. Чем вызван такой спад?
- Почему в соседних странах падение спроса не столь заметно?
- Как отразится снижение спроса на торговых сетях? Последует ли реакция в виде снижения цен?
- Возможны ли сокращения людей и торговых площадей?
- В начале августа компания Lidl объявила о снижении цен до 30% на 300 наименований товаров. За счет возможно такое снижение?
- Производители нередко обвиняют в гонке цен торговые сети. Насколько обоснованны такие утверждения?
- Нежелание снижать налоги на товары первой необходимости политики нередко объясняют тем, что потребители ничего не почувствуют – на этом наживутся торговые сети. Так ли это?
- Что показывает опыт соседних стран, где уже снижались налоги на товары первой необходимости?
- Наценки торговых сетей могли бы быть меньше? За счет чего они образуются?