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Студия Postimees: торговые сети готовятся к снижению цен?

13:00 комментирует Lidl
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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В Эстонии зафиксировал самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС. Как отреагируют торговые сети на обрушение спроса?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Департамента корпоративной коммуникации компании Lidl в Эстонии и Латвии Дана Хасана. Смотрите интервью в 13:00!

  • Eurostat зафиксировал в Эстонии самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС: в июле 8,6%, тогда как в среднем по ЕС 1,2%. Чем вызван такой спад?
  • Почему в соседних странах падение спроса не столь заметно?
  • Как отразится снижение спроса на торговых сетях? Последует ли реакция в виде снижения цен?
  • Возможны ли сокращения людей и торговых площадей?
  • В начале августа компания Lidl объявила о снижении цен до 30% на 300 наименований товаров. За счет возможно такое снижение?
  • Производители нередко обвиняют в гонке цен торговые сети. Насколько обоснованны такие утверждения?
  • Нежелание снижать налоги на товары первой необходимости политики нередко объясняют тем, что потребители ничего не почувствуют – на этом наживутся торговые сети. Так ли это?
  • Что показывает опыт соседних стран, где уже снижались налоги на товары первой необходимости?
  • Наценки торговых сетей могли бы быть меньше? За счет чего они образуются?
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