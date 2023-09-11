ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Электросамокаты: запретить полностью; сдавать на права; только с шестнадцати лет

- Ну вот мне они не мешают. Зачем их ограничивать, пусть люди ездят. В нашем городе, в котором столько хороших дорожек, столько парков, самокат то, что нужно молодежи. Зачем запрещать-то? Правила пусть знают, соблюдают и пусть ездят.

- Вам кажется необходимы курсы по вождению самоката?

- Ну, даже не знаю. Наверное, какие-то курсы нужны. Они же должны знать, как там двигаться, руку поднять, просигналить звонком. Да. Курсы нужны. А запрещать не надо.

Эдуард Грин, пенсионер (Таллинн)

Эдуард Грин. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?

- Скажем так, пятьдесят на пятьдесят. Если так глянуть, то они решают проблему пробок, но с другого бока они очень опасны. Подвозят аккумуляторы, меняют, они устаревают, особенно в жару перегреваются. Это все взрывоопасная штука. Надо знать, как с этим обращаться.

- Вам кажется необходимы курсы по вождению самоката?

- Конечно. Мы даже для кофемолки инструкцию читаем, а тут самокат. Человек первый раз встал и поехал. А как? Если бы соблюдались правила, если бы использовали только выделенные полосы для велосипедистов или общественного транспорта, тогда еще ничего. А то что получается? Гоняют по пешеходным переходам, а дети, пожилые люди шарахаются. Надо получать права на вождение.

Вадим Сильниченко, педагог (Таллинн)

Вадим Сильниченко. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?