ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Электросамокаты: запретить полностью; сдавать на права; только с шестнадцати лет

Услуга аренды электрических самокатов в Эстонии появились в начале 2019 года, и сразу же ее пользователи стали участниками не только интесивного дорожного движения, но и ДТП. Число аварий, где одним из пострадавших является водитель электросамоката растет с каждым годом. Также не редки случаи, когда невнимательный водитель двухколёсного транспорта наносит ущерб здоровью пешеходам. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, нужны ли ограничительные меры для использования электросамоката и каковы они.
Владислав Хулаков, студент (Йыхви)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Для урбанистики это удобно. Хороший транспорт. С одной стороны, удобное перемещение, то есть ты можешь быстро перемещаться, лавируя между пробками, от одной точки к другой доехать, с другой стороны - экология. И потом, для этого у нас делали дорожки для самокатов и велосипедов. Другое дело, что мозги нужно включать. А если правил не будет, не будет контроля по возрасту, то лучше запретить полностью. Травм много слишком.
- Вам кажется, что необходимы возрастные ограничения?
- Да. Нужны правила, чтобы дети не ездили. С ними очень много ситуаций возникает. Только с совершеннолетия можно пользоваться, а детям запретить. Кому нужен этот травматизм, попадание под машину. Они на этих самокатах водителям создают аварийные ситуации. Это как?
Кевин Беликов, курьер (Таллинн)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Нет. А зачем запрещать? Я за такое не проголосовал бы. Аренда электросамокатов очень удобная вещь, помогающая перемещаться между пробками машин. Требования какие-то нужно ужесточить. Это да.
- Какие требования вы бы ужесточили?
- Тут вопрос может быть в профилактике дорожно-транспортных происшествий. Я думаю, достаточно снизить скорость до 20 километров в час, и штрафовать за езду на одном самокате вдвоем.
Анатолий Егоров, инжинер (Маарду)
- Нужны ли возрастные ограничения для использования аренды электросамокатов?
- Да, нужны. Нужны правила, чтобы они регулировали не только взятие самоката, но и его использование на дорогах. Может быть какой-то курс обучения по скорости, по парковки. Посмотрите, как паркуются самокатчики? Они везде бросают под ноги свой транспорт. Никакой ответственности.
- Вы считаете, нужно ужесточить ответственность?
- Нужно как-то стандартизировать эту всю историю, чтобы появилась своеобразная культура вождения. Нельзя пускать на самотёк этот транспорт, тем более, когда в этом участвуют дети.
- С какого возраста вы бы разрешали езду на арендованном электросамокате?
- Не раньше, чем с шестнадцати лет. Я сам водитель, я знаю, насколько сильно мешают те, кто на пешеходные переходы вылетает на самокатах не глядя. Это в два счета можно спровоцировать происшествие и гибель людей.
Константин Ковтун, предприниматель (Таллинн)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Частично. Это удобный транспорт. Но надо ввести ограничения на возраст. Посмотрите, у нас везде дети травмируется, на дорогу вылетают. Я сколько раз видел, как на дорогое создается дикая ситуация из-за этих самокатов.
- Вам кажется, что необходимы возрастные ограничения?
- Абсолютно. Нельзя допускать детей за руль. А самокат на дороге - это вождение, это руль. Только с 14 лет и только по выделенным красным дорожкам. Тут надо думать о воспитательном моменте, может курсы от города какие-то читать и получать лицензию. То, что сейчас происходит, это никуда не годиться.
Александра Федотова, менеджер (Кейла)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Нет, ограничивать бессмысленно. Вообще, это хорошая альтернатива для перемещения в перенаселённом городе, где пробки. и экологически это оправдано. Просто нужно нормально регулировать этот процесс полицией. Нужно выдавать права, как участнику движения.
- Вам, кажется, необходимы курсы по вождению самоката?
- А почему и нет? Да. Мы же не раздаем направо и налево права на вождение машины. Ну, не права, но хотя бы какую-то лицензию, чтобы правила какие-то надо знать. А то гоняют по двое, с такой скоростью, пройти нельзя.
- А какая должна быть скорость у таких средств передвижения?
- Не более 15 километров в час. Давайте возьмем за основу обычный велосипед. Вот тогда и остановиться можно вовремя, и травм не будет в городе. Они всё-таки являются участниками уличного движения, а правил не знают и летят с бешеной скоростью. Ограничить в скорости.
Валентина Яковлева, экономист (Маарду)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Нужно ограничить возраст вождения. Это надо сделать. Например с шестнадцати или семнадцати лет. Конечно, я думаю, что и скорость у самоката электрического тоже слишком большая. Надо уменьшить до 10 километров в час. Тогда ни травм, ни пришествий не будет. И учить как парковаться, а то везде эти самокаты лежат, не пройти.
- Вам кажется, что необходимы курсы по вождению самоката?
- Конечно. Сейчас гоняют там, где скопление народа, не видя и не зная ничего. А должны твердо знать, где ездить и как. Есть же дорожки для них велосипедные? Вот там и езжайте.
Татьяна Смирнова, пенсионер (Маарду)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Ну вот мне они не мешают. Зачем их ограничивать, пусть люди ездят. В нашем городе, в котором столько хороших дорожек, столько парков, самокат то, что нужно молодежи. Зачем запрещать-то? Правила пусть знают, соблюдают и пусть ездят.
- Вам кажется необходимы курсы по вождению самоката?
- Ну, даже не знаю. Наверное, какие-то курсы нужны. Они же должны знать, как там двигаться, руку поднять, просигналить звонком. Да. Курсы нужны. А запрещать не надо.
Эдуард Грин, пенсионер (Таллинн)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Скажем так, пятьдесят на пятьдесят. Если так глянуть, то они решают проблему пробок, но с другого бока они очень опасны. Подвозят аккумуляторы, меняют, они устаревают, особенно в жару перегреваются. Это все взрывоопасная штука. Надо знать, как с этим обращаться.
- Вам кажется необходимы курсы по вождению самоката?
- Конечно. Мы даже для кофемолки инструкцию читаем, а тут самокат. Человек первый раз встал и поехал. А как? Если бы соблюдались правила, если бы использовали только выделенные полосы для велосипедистов или общественного транспорта, тогда еще ничего. А то что получается? Гоняют по пешеходным переходам, а дети, пожилые люди шарахаются. Надо получать права на вождение.
Вадим Сильниченко, педагог (Таллинн)
- Нужно ли ограничить использование электросамокатов?
- Не ограничивать надо, а продумать правила их использования. Где все эти люди были, когда разрешали аренду самокатов? Почему изначально не было прописано, что и как? Кто хочет, тот их и берет. А дети?
- Вам кажется, что нужны возрастные ограничения для использования аренды электросамокатов?
- А как же? Конечно нужны. И возраст с четырнадцати лет, и правила они должны знать. А как иначе?
- Вы за то, чтобы были курсы по вождению самоката?
- А что тут смешного? Курсы нужны любому водителю, а человек на таком самокате, который несется под 30 километров в час, полноправный участник дорожного движения. И часто на дороге он едет. Да, курсы. И чтобы получал какие-то права. Нужны права, как на машину.
Комментарии автора
По данным Департамента полиции и погранохраны основными причинами травм водителей электросамокатов являются неправильно выбранная скорость, вождение в нетрезвом виде и отсутствие защитного снаряжения.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, острота проблем состоит именно в таком порядке: скорость, алкоголь, отсутствие защиты.
Отдельную статистику ДТП с участием электросамокатов стали собирать только в 2021 году, и тогда было зафиксировано 223 происшествия, в которых пострадали 230 человек, из них 29 серьезно. В 2022 году произошло уже 349 ДТП, в которых пострадали 356 человек, и из них 60 серьезно, а один человек скончался.
Начиная с 2021 года максимально разрешенная скорость электрических самокатов в Эстонии составляет 25 км/ч, да и то в случае, если это поддерживается инфрастуктурой.
Предельная скорость электросамоката должна быть не более 20 км/ч в дворовых зонах, а также с 21:00 до 7:00 нужно придерживаться более низкой скорости. На узких улицах и в многолюдных местах можно ехать со скоростью пешехода 3-5 км/ч.
C сентября 2023 года в Таллинне поездка на арендованном электросамокате предприятий Bolt и Tuul может быть окончена только на специальной парковочной зоне.
В рамках исследования, проведенного в начале августа, в центре города было создано 126 парковочных зон. В этот период пользователи ознакомились с их расположением, с сентября их использование стало обязательным.