Бывший лидер планирует покинуть Центристскую партию после победы Михаила Кылварта

Накануне на внеочередном конгрессе Центристской партии в Пайде новым председателем партии избрали мэра Таллинна Михаила Кылварта, который с заметным отрывом опередил второго кандидата Танеля Кийка. В урну опустили 1046 бюллетеней, из которых за Кылварта было 543, а за Кийка 489. Недействительных бюллетеней было 14.

В состав правления Центристской партии избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лаул, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.

Председателем суда чести избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии избраны Андрес Яадла, Калле Йыкс, Андрес Кальвик, Андрес Коллист, Эви Паасмяэ, Реэт Рей и Эха Вырк.

В правление партии баллотировались 20 членов партии. В председатели суда чести баллотировались Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотировались 10 членов партии.