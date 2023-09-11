Из-за победы Михаила Кылварта Центристскую партию планирует покинуть ее бывший лидер

Андра Вейдеманн, в середине 90-х побывавшая председателем Центристской партии вскоре после победы Михаила Кылварта на выборах председателя заявила о своем выходе из рядов центристов.
«Моя одиссея на эстонском политическом ландшафте сегодня закончилась», - сообщила Вейдеманн в социальных сетях через час после того, как Михаила Кылварта избрали председателем Центристской партии.
«Это было увлекательно и напряженно, я буду следить за политикой и дальше, но если существуют ключевые проблемы, которые сегодня обсуждает большинство людей в мире, Европе и Эстонии, а у председателя Центристской партии и его команды другие приоритеты, приходится принимать решения», - сказала она.
В конце 1995 года и в начале 1996 года Вейдеманн в течение пяти месяцев была председателем Центристской партии. Позже она присоединилась к Народному союзу, затем - к социал-демократам, но в конце 2018 года решила вернуться в Центристскую партию.
«Это уже другая Центристская партия, в которую я вернулась спустя много лет. Теперь ее нет для меня», - добавила она в комментариях к публикации.
«Если кандидат на пост председателя крупнейшей в настоящее время эстонской партии, вероятно, ни разу не использовал термин "Украина", ни слова не сказал о поддержке этой страны и борьбы за нее… Я не могу быть членом этой партии даже формально», - отозвалась о Кылварте Вейдеманн, занимавшая пост министра народонаселения с 1997 по 1999 год.
Предыдущего председателя Юри Ратаса она похвалила: «Я бы хотела поблагодарить Юри Ратаса, так как во время короновируса и председательства в Европейском союзе он продемонстрировал качества, которых многие от него не ждали. Но председатели меняются, и, надеюсь, что отставок с поста лидера партии в Эстонии больше не будет. Всем сил».
Накануне на внеочередном конгрессе Центристской партии в Пайде новым председателем партии избрали мэра Таллинна Михаила Кылварта, который с заметным отрывом опередил второго кандидата Танеля Кийка. В урну опустили 1046 бюллетеней, из которых за Кылварта было 543, а за Кийка 489. Недействительных бюллетеней было 14.
В состав правления Центристской партии избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лаул, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.
Председателем суда чести избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии избраны Андрес Яадла, Калле Йыкс, Андрес Кальвик, Андрес Коллист, Эви Паасмяэ, Реэт Рей и Эха Вырк.
В правление партии баллотировались 20 членов партии. В председатели суда чести баллотировались Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотировались 10 членов партии.