Скидки ⟩ В Эстонии стартует крупнейший в истории э-понедельник

«Э-понедельник превратился в крупнейшую в стране кампанию, в ходе которой предприятия представляют свои лучшие предложения, – сказал исполнительный директор организующего э-понедельники Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт,. – В э-понедельник оборот электронной коммерции увеличивается, по сравнению с обычным днем, в три раза. Это свидетельствует о том, что покупателям предоставляют действительно аппетитные специальные предложения – зачастую скидки не менее 20-30 процентов».

Вяэт прогнозирует, что в этот день покупки сделают не менее 100 000 человек, причем любимым выбором покупателей станут электроника, одежда и спортивные товары: «В предыдущие дни кампании средняя корзина покупок увеличивалась на 30 процентов, по сравнению с обычным днем, – мы ожидаем такого же роста и в этот раз».

Исследования электронной коммерции показывают, что девять из десяти жителей Эстонии сталкивались с электронным шоппингом, а 86 процентов жителей страны активно совершают покупки в интернете. Электронная коммерция составляет уже почти 25 процентов общего оборота нашей розничной торговли.

Например, каждый второй покупатель электроники и косметики приобретает нужные товары в интернет-магазине. Потребители также предпочитают электронные каналы, когда речь идет о бытовой технике и книгах.

«В сравнении с международными игроками у наших интернет-магазинов есть свои козыри и сильные стороны: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также наличие товаров, которые можно отправить в тот же день», - сказал Вяэт.

Э-понедельник – это организуемый Эстонским союзом электронной торговли день онлайн шопинга, в рамках которого различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают потребителям скидки. Кампания э-понедельник продлится с первых секунд 11 сентября до полуночи – 23:59. Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, чтобы обеспечить безопасный и удобный шопинг. Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.