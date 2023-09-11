Михаил Кылварт ответил на упреки в недостаточной поддержке Украины

Кылварт отметил, что и у него, и у Кийка были равные возможности и что оба политика-центриста по-прежнему имеют равную поддержку в партии. «Я не говорю сейчас о победе, победа придет только тогда, когда оба этих потенциала удастся объединить. Вот это будет настоящая победа», - сказал Кылварт.

Кылварт подчеркнул, что если него будет возможность развивать партию вместе с Кийком, а история показала, что это возможно, поскольку, например, в Таллиннской городской управе у него было очень плодотворное сотрудничество с Кийком, то результат будет хорошим.

Кылварт отметил, что если кто-то уже объявил о своем выходе из Центристской партии после его победы на выборах, то это печально. «Но я попросил своих коллег по партии дать мне время, чтобы доказать им, что я достоин должности лидера партии», - сказал Кылварт, добавив, что планирует продолжить встречи с однопартийцами.

Кылварт считает несправедливыми упреки в том, что он недостаточно выразил поддержку Украине. «Я был едва ли не первым из эстонских политиков, посетивших Украину после начала войны, я побывал там уже в начале марта. И ни одно местное самоуправление не поддержало Украину так сильно, как Таллинн. Не говоря уже о том, что Таллин принял почти 50 тысяч беженцев с Украины», - напомнил Михаил Кылварт.

По мнению Кылварта, председатель каждой политической партии должен по возможности присутствовать и в исполнительной власти. «В настоящее время для Центристской партии высшей должностью является должность мэра Таллинна. К сожалению, лучшего варианта на данный момент нет», - признал Кылварт.