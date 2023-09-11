С момента своего отсоединения Сербия пять раз выступала в финалах крупных турниров и всегда проигрывала

Социалистическая Югославия трижды становилась чемпионом мира, последний раз в 1990 году. В 1991 году произошло отделение Словении, Хорватии и Северной Македонии, а в 1992 году отделились также Босния и Герцеговина. Остальные регионы (Сербия, Черногория, Косово) носили название Югославии до 2003 года, и за это время были завоеваны еще две золотые медали чемпионатов мира по баскетболу (1998 и 2002 годы).