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С момента своего отсоединения Сербия пять раз выступала в финалах крупных турниров и всегда проигрывала

Вилле Арике
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Баскетболист сборной Сербии Никола Милутинов после поражения своей команды на чемпионате мира.
Баскетболист сборной Сербии Никола Милутинов после поражения своей команды на чемпионате мира. Фото: Wu Zhuang

Бывшая югославская баскетбольная школа на протяжении десятилетий выигрывала различные награды. Сербия, центр бывшей сверхдержавы, тоже многого добилась сама, но до золота пока не добралась.

Социалистическая Югославия трижды становилась чемпионом мира, последний раз в 1990 году. В 1991 году произошло отделение Словении, Хорватии и Северной Македонии, а в 1992 году отделились также Босния и Герцеговина. Остальные регионы (Сербия, Черногория, Косово) носили название Югославии до 2003 года, и за это время были завоеваны еще две золотые медали чемпионатов мира по баскетболу (1998 и 2002 годы).

С 2003 по 2006 годы страна называлась Сербия и Черногория. В 2006 году отделилась Черногория, а в 2008 году в одностороннем порядке отделилось и Косово.

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