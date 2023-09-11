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В Тарту открывается научный центр, посвященный персонализированной медицине

PM Haridusportaal
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Руководитель проекта Digibio Март Лоог.
Руководитель проекта Digibio Март Лоог. Фото: Margus Ansu

В понедельник в 13.00 в помещениях Тартуского университета состоится открытие Центра цифровой биоинженерии и Центра исследований и разработок персонализированной медицины. Речь идет о центрах, получивших в Эстонии самое крупное финансирование своих исследований.

На мероприятии, которое пройдет на английском языке, исследователи Тартуского университета и международных партнерских учреждений представят планы научных центров на будущее. Министр образования и науки Кристина Каллас и представители Европейской комиссии, в том числе Сигне Ратсо, заместитель директора Генерального директората по науке и инновациям Еврокомиссии, сделают обзор ожиданий, связанных с проектами.

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