В Тарту открывается научный центр, посвященный персонализированной медицине

На мероприятии, которое пройдет на английском языке, исследователи Тартуского университета и международных партнерских учреждений представят планы научных центров на будущее. Министр образования и науки Кристина Каллас и представители Европейской комиссии, в том числе Сигне Ратсо, заместитель директора Генерального директората по науке и инновациям Еврокомиссии, сделают обзор ожиданий, связанных с проектами.