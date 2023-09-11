Колонка Postimees ⟩ Кылварту предстоит трудный путь

Становление Михаила Кыварта председателем Центристской партии может означать новое начало, но трудности, с которыми сталкивается политическая организация, таковы, что требуют сверхчеловеческих усилий, чтобы вернуть центристов в большую политику.
На самом деле после выборов в Рийгикогу Центристская партия зря потратила драгоценное время, когда предыдущий председатель Юри Ратас не ушел в отставку при потере десяти мест в парламенте. Партия могла бы сделать возможный поворот раньше, избрав нового лидера.
Однако большое количество голосов за Кылварта и его положение на посту мэра Таллинна могут также создать проблемы для него как председателя Центристской партии. Голоса Кылварта преимущественно поступали из Ласнамяэ и это означает, что ему не надо было конкурировать где-либо еще в Эстонии. Он привык побеждать и править в Таллинне без серьезной оппозиции.
Но должность председателя Центристской партии предполагает, что он должен быть в состоянии привлечь всю республику и считаться с возможными партнерами по оппозиции и коалиции. Эстонская пропорциональная избирательная система изменилась в Таллинне, но не где-либо еще в Эстонии, и Кылварту придется это учитывать. Кылварт также находится вдали от Тоомпеа, поскольку мэр Таллинна и председатель политической партии получает информацию только через посредников. Этот факт тоже может стать дополнительным препятствием.
В своей победной речи Кылварт выразил желание вновь объединить Центристскую партию. Это проще сказать, чем сделать. Вот в этом и состоит самая трудная задача Кылварта - изменить партию, которая осталась после Эдгара Сависаара, чтобы она вновь стала весомой в эстонской политике.
Центристская партия Эдгара Сависааре во многом опиралась на голоса русскоязычных избирателей, что позволило им продолжить альтернативный процесс интеграции. Вдобавок Центристская партия Сависаара рассказывала эстонским и русскоязычным избирателям разные истории. Но все это работало до тех пор, пока не началась война в Украине, когда еще можно было вести бизнес с Россией и лавировать между разными группами избирателей.
Война в Украине и очевидное поражение Центристской партии на выборах в Рийгикогу показали, что наследие Сависаара больше не работает. В Ида-Вирумаа голоса получили пропутинские кандидаты, также Центристская партия потеряла эстонских избирателей. Кылварт может говорить красивые слова о наследии Сависаара, но на самом деле это наследие является тяжким бременем для партии.
Как и каким образом Кылварт сможет избавиться от наследия Сависаара, покажет время. В своей победной речи Кылварт попросил дать ему время, но вполне возможно, что у Центристской партии его осталось не так уж много. Первой лакмусовой бумажкой для Кылварта станут выборы в Европарламент в следующем году, а затем выборы в органы местного самоуправления в 2025 году. Здесь решающим станет то, как Кылварт сможет превратиться из муниципального в республиканского политика.
В своей речи Танель Кийк отметил, что председатель Центристской партии должен быть также кандидатом в премьер-министры. Скрывается ли в Кылварте премьер-министр? Это вопрос на миллион долларов, хотя политические партии и, следовательно, их председатели должны иметь возможность осуществлять власть, иначе избиратели спросят, почему они должны поддерживать эту партию.