Колонка Postimees ⟩ Кылварту предстоит трудный путь

На самом деле после выборов в Рийгикогу Центристская партия зря потратила драгоценное время, когда предыдущий председатель Юри Ратас не ушел в отставку при потере десяти мест в парламенте. Партия могла бы сделать возможный поворот раньше, избрав нового лидера.

Однако большое количество голосов за Кылварта и его положение на посту мэра Таллинна могут также создать проблемы для него как председателя Центристской партии. Голоса Кылварта преимущественно поступали из Ласнамяэ и это означает, что ему не надо было конкурировать где-либо еще в Эстонии. Он привык побеждать и править в Таллинне без серьезной оппозиции.

Но должность председателя Центристской партии предполагает, что он должен быть в состоянии привлечь всю республику и считаться с возможными партнерами по оппозиции и коалиции. Эстонская пропорциональная избирательная система изменилась в Таллинне, но не где-либо еще в Эстонии, и Кылварту придется это учитывать. Кылварт также находится вдали от Тоомпеа, поскольку мэр Таллинна и председатель политической партии получает информацию только через посредников. Этот факт тоже может стать дополнительным препятствием.

В своей победной речи Кылварт выразил желание вновь объединить Центристскую партию. Это проще сказать, чем сделать. Вот в этом и состоит самая трудная задача Кылварта - изменить партию, которая осталась после Эдгара Сависаара, чтобы она вновь стала весомой в эстонской политике.