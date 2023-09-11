МНЕНИЕ ⟩ Успех Кылварта предопределила его загадочность

На первый взгляд, центристам был поставлен выбор между более либеральным и более консервативным направлением. Позиция Танеля Кийка в крупнейших спорных вопросах для общества ни для кого не была секретом. Он ничего не имел против того, чтобы государство разрешило регулирование отношений между людьми одного пола. Также за время его пребывания на посту министра стало ясно, что Танель Кийк доверяет науке, и считает, что в случае широкого распространения вируса необходимо обеспечить как можно более широкий охват общества защитной инъекцией.

При этом за Танелем Кийком все-таки остался имидж чиновника и депутата. Он был очень хорошим чиновником в качестве министра, а до этого был еще более успешной правой рукой Юри Ратаса, но избиратели хотят видеть во главе лидера нечто большее, чем просто депутата Рийгкогу!

Я наблюдал за Михаилом Кылвартом издалека, возможно, мои оценки не точны, но как мастер восточных единоборств он имел имидж воина, способного противостоять Танелю Кийку. Для тех, кто видел мультфильм «Кунг-фу Панда», образ Михаила Кылварта находится где-то посередине между добрым Мастером Шифу и плохим снежным барсом Тай Лунгом.