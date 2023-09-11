МНЕНИЕ ⟩ Успех Кылварта предопределила его загадочность

Центристская партия приняла решение, и Михаил Кылварт получил мандат на руководство партией. Танель Кийк, скорее считавшийся фаворитом, довольно сильно отстал от победителя. Преподаватель гимназии Хуго Треффнера Тоомас Юргенстейн (Социал-демократическая партия) напоминает, что ему приходилось пару раз нюхать большую политику, так что ему захотелось коротко поразмышлять о причинах успеха Кылварта и его последствиях.
На первый взгляд, центристам был поставлен выбор между более либеральным и более консервативным направлением. Позиция Танеля Кийка в крупнейших спорных вопросах для общества ни для кого не была секретом. Он ничего не имел против того, чтобы государство разрешило регулирование отношений между людьми одного пола. Также за время его пребывания на посту министра стало ясно, что Танель Кийк доверяет науке, и считает, что в случае широкого распространения вируса необходимо обеспечить как можно более широкий охват общества защитной инъекцией.
При этом за Танелем Кийком все-таки остался имидж чиновника и депутата. Он был очень хорошим чиновником в качестве министра, а до этого был еще более успешной правой рукой Юри Ратаса, но избиратели хотят видеть во главе лидера нечто большее, чем просто депутата Рийгкогу!
Я наблюдал за Михаилом Кылвартом издалека, возможно, мои оценки не точны, но как мастер восточных единоборств он имел имидж воина, способного противостоять Танелю Кийку. Для тех, кто видел мультфильм «Кунг-фу Панда», образ Михаила Кылварта находится где-то посередине между добрым Мастером Шифу и плохим снежным барсом Тай Лунгом.
Я слышал о Кылварте как об умном, властном и педантичном, но в то же время несколько загадочном мэре. Однако из тайн рождаются легенды; вспомним, как ученики знаменитого математика и философа Пифагора рассказывали о бедре учителя, сделанном из золота. В общем, загадочный образ Кылварта сыграл ему хорошую службу.
После победы Михаила Кылварта некоторые вещи кажутся более ясными. Например, с его избранием, вероятно, была подчеркнута возможность создания т. н. коалиции EKREIKE-2, а призыв к преодолению раскола в обществе, звучавший в речи Кылварта, тоже, похоже, был воспринят всерьез. Поживем-увидим!
В романе датчанина Питера Хега «Смилла и ее чувство снега» главный персонаж, Смилла, наполовину гренландка, говорит, что всегда интересно изнурять европейцев недосказанностью, что поднимает их внутреннее напряжение до невыносимого уровня, и в какой-то момент в конце концов раскрыть свои предпочтения. Мне кажется, Михаил Кылварт умеет своей молчаливой позицией по многим вопросам заставить людей раскрыть свои ожидания, и тогда самому Кылварту бывает уже легче отреагировать. В любом случае, у одной политической партии в Эстонии имеется умный и умелый лидер, к которому нужно относиться серьезно!