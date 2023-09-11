Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковБольшая галерея ⟩ Депутаты Рийгикогу, вернувшиеся с летних каникул, снова прибыли на Тоомпеа Сандер Ильвест, Михкель Марипуу11 сентября 2023, 10:29FacebookComments Члены Рийгикогу начинают осеннюю сессию. Фото: Mihkel Maripuu, Sander IlvestСегодня утром депутаты Рийгикогу прибыли на Тоомпеа, чтобы начать осеннюю сессию парламента после летнего перерыва.Депутаты прибыли в замок Тоомпеа как пешком, так и на велосипедах и автомобилях.FacebookComments Ключевые слова Рийгикогудепутаты рийгикогутоомпеаАлар КарисКая Калласосенняя сессияфракции рийгикогусессияЛаури Хуссаркомиссия рийгикогупрезидент Алар Карис Pекомендуем