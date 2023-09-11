Члены Рийгикогу начинают осеннюю сессию.
Члены Рийгикогу начинают осеннюю сессию. Фото: Mihkel Maripuu, Sander Ilvest

Сегодня утром депутаты Рийгикогу прибыли на Тоомпеа, чтобы начать осеннюю сессию парламента после летнего перерыва.

Депутаты прибыли в замок Тоомпеа как пешком, так и на велосипедах и автомобилях.

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