Европа ограничила свободу в интернете. Для защиты демократии от американских и китайских онлайн-платформ

Маргрете Вестагер Фото: AFP

Теперь платформы заставят оценивать риски и принимать меры - не по собственному желанию, а по закону.

«Компании, которых 20 лет назад вообще не существовало, выросли в гигантов. У них миллиарды пользователей во всем мире. Они стали привратниками интернета и получили гигантскую власть над нашими судьбами», - описала главную цель новых законов вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Она уже много лет возглавляет антимонопольную вендетту ЕС против титанов американской Силиконовой долины.

«В их власти наша безопасность - они решают, появится ли на интернет-платформах опасный продукт или вредоносный контент, они решают, как быстро убрать его, - сказала она. - В их власти даже задавать направление политической дискуссии и защищать - или подрывать - демократию в наших странах».

С принятием законов почти полмиллиарда граждан 27 стран ЕС получат больше контроля и возможностей влиять на свои отношения с интернет-компаниями.

Например, им гарантируют право без труда удалять предустановленные программы и получать доступ к приложениям и аппсторам других операционных систем и платформ, отписываться от сервисов с той же легкостью, с какой их завлекают подписаться на них.

Они получат право узнать, почему им показывают ту или иную рекламу, и право отказаться от персонализации на основе анализа их поведения в сети.