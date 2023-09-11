График ⟩ Экспорт и импорт Эстонии сильно сократились

Дефицит товарообмена в июле составил 385 миллионов евро, что на 42 миллиона евро больше, чем год назад. Аналитик ведомства Яне Леппметс отметила, что на уменьшение как экспорта, так и импорта товаров в июле этого года существенно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году, когда электричество и другие товары были дороже обычного.

За год цены на экспортную продукцию в июле снизились на 3%, цены на импортную продукцию - почти на 5%, однако экспорт товаров эстонского производства за год сократился на целых 29%, а реэкспорт - на 22%. «Экспорт снизился до уровня 2021 года, а дефицит товарообмена достиг самой высокой отметки за этот год, поэтому уменьшение экспорта является заметным. Существенно сократился товарообмен именно со странами, не входящими в Европейский союз: экспорт на 42% и импорт на 54%», - добавила Леппметс.