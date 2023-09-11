График ⟩ Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

По данным Департамента статистики, в июле товаров из Эстонии было экспортировано на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,6 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 26% и импорт - на 20%.
Дефицит товарообмена в июле составил 385 миллионов евро, что на 42 миллиона евро больше, чем год назад. Аналитик ведомства Яне Леппметс отметила, что на уменьшение как экспорта, так и импорта товаров в июле этого года существенно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году, когда электричество и другие товары были дороже обычного.