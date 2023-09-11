Cегодня в дальневосточной части России, во Владивостоке, начинается Восточный экономический форум. Это личная инициатива российского президента, направленная на усиление влияния России среди азиатских стран, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Главу КНДР ждут во Владивостоке, чтобы договориться о поставках Пхеньяном Москве оружия
Российские лидеры обеспокоены чрезмерной зависимостью России от Запада в экспорте полезных ископаемых и другого сырья, и этот экономический форум был создан для ускорения поиска новых рынков в Азии. В прошлом в этом форуме также принимал участие и глава КНР, и этот форум играет важную роль в развитии экономических отношений России с Китаем.
Приедет ли лидер Северной Кореи во Владивосток?
Однако после полномасштабного нападения на Украину делегации высокого уровня в форуме не участвовали. В этом году такая же ситуация. Поскольку российский президент все равно будет лично присутствовать на форуме, в прессе ходят слухи, что во Владивосток может приехать и лидер Северной Кореи. О его возможном визите в Россию в последние дни писали много, но, как и следовало ожидать, ни с той, ни с другой стороны не было обнародовано ни единой официальной информации по этому поводу.
Можно предположить, что лидер Северной Кореи хотел бы посетить Москву ради чисто показательного эффекта, но путешествие на поезде потребует времени, а Россия торопится достичь соглашения о получении оружия от Северной Кореи. Так что встреча во Владивостоке вполне возможна.
Вероятная мобилизация в России
В своих сообщениях украинская сторона продолжает распространять информацию о возможной российской мобилизации. Общее ожидание заключалось в том, что более широкая волна мобилизации возможна после выборов в местные органы власти. Вчера эти выборы состоялись.
По данным Украины, планируется мобилизовать от 400 000 до 700 000 жителей как России, так и временно оккупированных терриорий Украины. Российские чиновники до сих пор утверждали, что они могут выполнить контрактный план набора в Вооруженные силы на этот год и что они смогут набрать дополнительно 400 000 военнослужащих к концу года без мобилизации.
Все эти цифры кажутся сильно преувеличенными. Учитывая, что Россия дважды в год набирает более 100 00 призывников, можно сделать вывод, что у россиян нет инфраструктуры для одновременной подготовки такого большого количества солдат. В течение последних нескольких месяцев российский президент постоянно повторял мантру о тяжелых потерях и неудачах Украины на фронте. В настоящее время российское руководство, похоже, не заинтересовано в проведении мобилизации. Не исключено, что частично эта мера будет принята в Крыму, если украинские войска смогут быстрее продвигаться на юге. Если же потери России останутся на нынешнем уровне, мобилизация все-таки может потребоваться до конца года.
Суровикин получил социальное рабочее место
Вчера распространилась новость о том, что генерал Суровикин, потерявший свои посты из-за мятежа Пригожина, назначен главой Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ. Во многом это социальная должность, хотя интеграция систем ПВО стран СНГ, безусловно, является очень важной целью для России. Такое назначение вполне возможно как промежуточный этап перед увольнением.
Не исключено также, что российский президент пока не до конца уверен в стабильности и лояльности властных структур, и что он действует в решении проблем размеренными темпами.
Военные действия
Россия вновь организовала этой ночью воздушную атаку на город Кривой Рог, однако информации о результатах атаки до сих пор нет.
На фронтах инициатива остается в руках Украины и наступление на юге продолжается.
На направлении Сватово и Северодонецка российские войска не организовали крупных атак.
Российские контратаки продолжаются в районе Бахмута, но безуспешно. Украинские атаки более эффективны, и украинцам снова удалось продвинуться немного южнее Бахмута.
На подступах к Авдеевке, пригороду Донецка, украинская армия частично вытеснила российские войска из населенного пункта Опытное, о чем сообщили в Генштабе Украины. Ясно, что украинские войска сумели там закрепиться, украинский Генштаб не сообщал бы бы о временном переходе позиций под свой контроль. Но это пока не очень существенный шаг.
С одной стороны, это снижает возможности российской армии атаковать Авдеевку. Но важнее то, что оттуда можно продвинуться к аэропорту Донецка и пересечь линию соприкосновения украинских и российских сил, установленную в 2014 году в западной части Донецка. С политической точки зрения это будет очень болезненный сценарий для России.
Маловероятно, что украинские войска начнут там крупное наступление и попытаются войти в Донецк. Скорее можно было бы ожидать, что Украина будет больше нагнетать шум по поводу своего прогресса, чтобы направить туда внимание и резервы российского командования. Вчера в Донецке также произошел ряд взрывов, что может вызвать дальнейшую реакцию российского военного руководства.
На южном фронте украинское наступление активно продолжается в направлении Токмака и Мелитополя, также идет наступление и в районе Бердянска. Прогресс был достигнут в обоих наступательных коридорах, но достаточно умеренный.
Украинское военное командование начало ежедневно публиковать официальные отчеты о небольшом прогрессе украинских сил. Раньше этого не делалось. Последние два месяца украинские силы действительно продвигались медленно, но уверенно, а российские контратаки не приносили успеха. Однако изменение информационной политики Украины связано скорее с необходимостью убедить в успехе ВСУ как украинское население, так и зарубежных союзников.