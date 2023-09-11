ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Главу КНДР ждут во Владивостоке, чтобы договориться о поставках Пхеньяном Москве оружия

По данным Украины, планируется мобилизовать от 400 000 до 700 000 жителей как России, так и временно оккупированных терриорий Украины. Российские чиновники до сих пор утверждали, что они могут выполнить контрактный план набора в Вооруженные силы на этот год и что они смогут набрать дополнительно 400 000 военнослужащих к концу года без мобилизации.

Все эти цифры кажутся сильно преувеличенными. Учитывая, что Россия дважды в год набирает более 100 00 призывников, можно сделать вывод, что у россиян нет инфраструктуры для одновременной подготовки такого большого количества солдат. В течение последних нескольких месяцев российский президент постоянно повторял мантру о тяжелых потерях и неудачах Украины на фронте. В настоящее время российское руководство, похоже, не заинтересовано в проведении мобилизации. Не исключено, что частично эта мера будет принята в Крыму, если украинские войска смогут быстрее продвигаться на юге. Если же потери России останутся на нынешнем уровне, мобилизация все-таки может потребоваться до конца года.

Суровикин получил социальное рабочее место

Вчера распространилась новость о том, что генерал Суровикин, потерявший свои посты из-за мятежа Пригожина, назначен главой Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ. Во многом это социальная должность, хотя интеграция систем ПВО стран СНГ, безусловно, является очень важной целью для России. Такое назначение вполне возможно как промежуточный этап перед увольнением.