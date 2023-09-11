Знаменитый культурист Отть Кийвикас о долгожданной медали: должен был собраться пред очами бывшей

«Самая дорогая для меня медаль – золото, завоеванное на чемпионате Европы в 2016 году. Я ждал ее 16 лет. Это был один из лучших годов в моей спортивной карьере, я собрала максимальное количество титулов, в том числе и титул Mister Olympia. В тот год – олимпийский год – я стал еще и лучшим спортсменом Таллинна среди мужчин», - рассказал Кийвикас.

Титул чемпиона Европы очень обрадовал спортсмена. Но за историей успеха скрывается куда более эмоциональная история.

«Полгода назад я развелся, а на том соревновании моя бывшая супруга была судьей сцены, причем ее новый избранник был конферансье мероприятия. Любой может представить, насколько сложно было в такой ситуации собраться и достойно выступить. Оглядываясь назад, я горжусь собой – ведь лучший результат своей жизни я добился именно в условиях, которые никак не способствовали легкой победе», - поделился культурист.