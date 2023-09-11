Юрген Лиги ⟩ В некоторых вещах Кийк проигрывает Кылварту

Причиной такого предположения, конечно, является пророссийский флер и электорат Кылварта. Его попытки выглядеть патриотом не были очень естественными, и биографию не сотрешь. Но в некоторых вещах, в отличие от Кийка, он продемонстрировал чуть больше ответственности перед оппозицией, чем партия и EKREIKE.

В практической деятельности меня поразило рушение параллельного мира Эдгара Сависаара в Таллинне. Больше нет таллиннского омбудсмена, муниципального магазина, муниципального банка, от должностей освобождены некоторые чиновники и политики, выросшие в коррумпированной среде.