Что опять происходит в Нарвском горсобрании?

К выходу готовится «спец-серия» о жизни Нарвского горсобрания. Сегодня в 16:00 состоится сессия, повестка которой интригует..и пугает.
В коридорах нарвской власти снова неспокойно, да и когда было? Сегодня ожидается внеочередное заседание Нарвского горсобрания. На повестке дня - выражение вотума недоверия председателю Нарвского городского собрания и его заместителю, выборы нового председателя Нарвского городского собрания, выборы двух новых заместителей председателя.
Однако, некоторым политикам удалось опередить события - так, например, в пятницу стало известно, что текущий председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат и ее заместитель Вадим Орлов, не дожидаясь вотума недоверия, подали в отставку. По информации ERR, вотумы недоверия Стольфат и Орлову были инициированы 17 августа депутатами фракций Narva Heaks и Respekt.
По данным ERR, кандидатом на пост председателя горсобрания от новой коалиции станет Марина Шурупова из Keskerakonna fraktsioon Narva Heaks, а в зампреды выдвинут Владимира Жаворонкова из фракции Respekt.
Однако, на протяжение выходных дней, пока в городе во всю шел фестиваль Station Narva, не менее активно распространялись слухи. Анонимные источники Postimees сообщают, что велика вероятность того, что на этой сессии будет объявлено о выражении вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк. Согласно источникам, инициатором вотума недоверия является председатель фракции Keskerakonna fraktsioon Narva Heaks Алексей Евграфов.
Пока это информация не подтверждена официально, поэтому делать выводы слишком рано. Postimees обратился за комментариям к нескольким членам горсобрания, но не все готовы открыто давать комментарии, так как считают это преждевременным. Но по словам члена фракции Respekt Дениса Ларченко, cессия действительно может пойти не по намеченному плану.
«У нас сейчас подписан коалиционный договор с фракцией Narva Heaks, сегодня мы должны избрать нового председателя и зампредседателя горсобрания. Кандидаты известны, но ходят разные слухи, в том числе о том, что наши партнеры могут в очередной раз поменять свое решение и пойти абсолютно по противоположному пути. Снова обманут. Но пока это только слухи. Надеюсь, что наши партнеры будут держать слово и пойдут по пути договоренностей, которые они буквально несколько недель назад сами же и подписали», - заявил Ларченко.
Коллега Дениса Яна Кондрошова из фракции Respekt также подтвердила, что вся информация основана исключительно на слухах, а фракция Михаила Евграфова оказалась на удивление не контактной. «Попытки встретиться с Narva Heaks предпринимались в течение нескольких недель, но безуспешно. Руководство не нашло для этого времени», - поделилась Кондрашова, которая также не знает, как будут развиваться события.
Дым ли это без огня или действительно первый звоночек к политическому перевороту и смене власти, станет ясно только на заседании.