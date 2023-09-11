В Нарве сменяется власть, Катри Райк может лишиться должности мэра

«У нас сейчас подписан коалиционный договор с фракцией Narva Heaks, сегодня мы должны избрать нового председателя и зампредседателя горсобрания. Кандидаты известны, но ходят разные слухи, в том числе о том, что наши партнеры могут в очередной раз поменять свое решение и пойти абсолютно по противоположному пути. Снова обманут. Но пока это только слухи. Надеюсь, что наши партнеры будут держать слово и пойдут по пути договоренностей, которые они буквально несколько недель назад сами же и подписали», - заявил Ларченко.