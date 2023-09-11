Комиссию Рийгикогу по окружающей среде возглавил Игорь Таро

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде избрала сегодня своим новым председателем Игоря Таро. Новым главой конституционной комиссии был избран Хендрик-Йоханнес Террас. Оба депутата представляют партию «Ээсти 200».
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя обеих комиссий были вызваны решением правления Рийгикогу, изменившего состав пяти постоянных комиссий по запросу фракции «Ээсти 200».
Среди прочего, решение перевело Таро, который с весны возглавлял конституционную комиссию, в состав комиссии по окружающей среде, а Тармо Тамма, который возглавлял комиссию по окружающей среде, в состав комиссий по экономике и комиссии по делам ЕС.
Закон о регламенте Рийгикогу предусматривает, что если председатель одной комиссии становится членом другой постоянной комиссии, его полномочия как председателя комиссии прекращаются досрочно. По окончании полномочий председателя комиссии одновременно избираются новые председатель и заместитель председателя.
Андрес Метсоя (фракция «Отечества») был переизбран заместителем председателя комиссии по окружающей среде, а Яак Валге (фракция EKRE) остается заместителем председателя конституционной комиссии.