Комиссию Рийгикогу по окружающей среде возглавил Игорь Таро

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя обеих комиссий были вызваны решением правления Рийгикогу, изменившего состав пяти постоянных комиссий по запросу фракции «Ээсти 200».

Среди прочего, решение перевело Таро, который с весны возглавлял конституционную комиссию, в состав комиссии по окружающей среде, а Тармо Тамма, который возглавлял комиссию по окружающей среде, в состав комиссий по экономике и комиссии по делам ЕС.

Закон о регламенте Рийгикогу предусматривает, что если председатель одной комиссии становится членом другой постоянной комиссии, его полномочия как председателя комиссии прекращаются досрочно. По окончании полномочий председателя комиссии одновременно избираются новые председатель и заместитель председателя.