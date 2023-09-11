Эстонская неправительственная организация помогла девяти депортированным детям вернуться в Украину

По российским данным, с начала войны в Украине в 2014 году в Россию было депортировано около 700 000 детей. К сожалению, реальных данных нет, ведь даже сейчас на временно оккупированных территориях проживают около 1,5 миллиона детей, и неизвестно, сколько из них депортировано в Россию в одиночку или вместе с семьями.