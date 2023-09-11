На прошлой неделе благодаря сотрудничеству команды Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинеца и эстонской неправительственной организации (НПО) Herojam Slava девять депортированных детей вернулись к своим родителям в Украину, сообщила Яаника Мерило, соучредитель и член правления Herojam Slava.
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Эстонская неправительственная организация помогла девяти депортированным детям вернуться в Украину
По российским данным, с начала войны в Украине в 2014 году в Россию было депортировано около 700 000 детей. К сожалению, реальных данных нет, ведь даже сейчас на временно оккупированных территориях проживают около 1,5 миллиона детей, и неизвестно, сколько из них депортировано в Россию в одиночку или вместе с семьями.