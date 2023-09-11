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Эстонская неправительственная организация помогла девяти депортированным детям вернуться в Украину

Маргус Мартин
, журналист
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Группа детей, депортированных в Россию и репатриированных с помощью эстонской НКО Herojam Slava. Третья слева - Яаника Мерило, соучредитель организации Herojam Slava.
Группа детей, депортированных в Россию и репатриированных с помощью эстонской НКО Herojam Slava. Третья слева - Яаника Мерило, соучредитель организации Herojam Slava. Фото: Ukraina inimõiguste voliniku büroo

На прошлой неделе благодаря сотрудничеству команды Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинеца и эстонской неправительственной организации (НПО) Herojam Slava девять депортированных детей вернулись к своим родителям в Украину, сообщила Яаника Мерило, соучредитель и член правления Herojam Slava.

По российским данным, с начала войны в Украине в 2014 году в Россию было депортировано около 700 000 детей. К сожалению, реальных данных нет, ведь даже сейчас на временно оккупированных территориях проживают около 1,5 миллиона детей, и неизвестно, сколько из них депортировано в Россию в одиночку или вместе с семьями.

Официально известно о депортации 19 546 детей, однако, по оценкам Уполномоченного по правам человека в Украине, реальное число детей в разы больше. На сегодняшний день, по официальным данным, удалось репатриировать только 386 детей, к которым добавятся еще девять детей разного возраста, прибывших в Украину вместе с родителями на прошлой неделе.

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