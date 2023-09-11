На минувших выходных в столице проходило традиционное грандиозное спортивное мероприятие – Таллиннский марафон. Тысячи участников испытывали себя на прочность, преодолевая дистанцию забега. Но, помимо позитивных эмоций, у марафона нашлась и оборотная сторона: бегуны оставили после себя на обочинах прорву мусора.
Галерея ⟩ Участники Таллиннского марафона оставили после себя замусоренные обочины, организатор оправдывается
«Я живу на Кадака-теэ, как раз там, где проходила трасса марафона, поэтому могу сказать, что забег проходил в буквальном смысле под окнами. Вышел погулять с собакой и увидел такую красоту: каждые два метра - пустые тюбики из-под углеводов или охлаждающих гелей. Пса еще успевай отводить в сторону, чтобы не нализался чего не дай бог. Да и вообще, зеленый Таллинн сегодня выглядит вот так».
Читатель сопроводил свое письмо множеством фотографий, фиксирующих действительно богатый урожай мусора по обочинам, который бегуны оставили после себя.
При этом стоит отметить, что Таллиннский марафон является самым посещаемым международным спортивным мероприятием Эстонии. При содействии Министерства культуры, города Таллинна, Эстонской федерации легкой атлетики и сторонников этот забег впервые стал беговым мероприятием с рейтингом World Athletics Elite Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) как в марафонском, так и в полумарафонском беге, что дает возможность лучшим эстонским бегунам на длинные дистанции и иностранным участникам заработать высокие рейтинговые очки для участия в титульных соревнованиях.
Тем обиднее было получить такое сообщение. Своего расстройства не скрывает и главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиаллик.
«Не скрою, что я очень огорчен: ведь Таллиннский марафон является одним из крупнейших спортивных мероприятий. На трассе бывает всякое и, конечно, организаторы со своими партнерами по уборке несут ответственность и за чистоту, - прокомментировал Мати Лиллиаллик ситуацию. – В команде организаторов работает более тысячи человек, которые стараются обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне».
Как отметил главный организатор мероприятия, сразу после проведения марафона была проведена и уборка трассы.
«Уборка была произведена непосредственно после марафона, но сегодня запланирована еще одна проверка дистанции, - добавил Лиллиаллик. – Конечно же, учитывая масштаб мероприятия и большую площадь марафонской дистанции, в сумерках бегового дня при уборке что-то можно было упустить».
Имеет ли смысл устанавливать на всей дистанции мусорные контейнеры? Главный организатор таллиннского марафона считает, что на эту тему можно было бы подискутировать.
"Устанавливать на 42-километровой дистанции каждые сто метров мусорные контейнеры не очень практично. На трассе мусорные контейнеры располагались возле палаток, где можно подкрепиться, глотнуть воды, а также в тех местах, где была повышенная необходимость в сборе мусора. Но, повторю, бывает всякое, и после марафона мы всегда все приводим в порядок. Более того, я подчеркну, что мы убираем с трассы не только оставленный нашими бегунами мусор. И я уверен, что после нашей уборки трасса становится намного чище, чем была до проведения марафона».
За комментариями мы обратились и в столичную мэрию – действительно, мусор после такого важного мероприятия никак не согласуются с титулом Зеленой столицы, который Таллинн завоевал в этом году.
Пока еще ответа от мэрии не поступало, мы опубликуем его сразу же, как получим.