Галерея ⟩ Участники Таллиннского марафона оставили после себя замусоренные обочины, организатор оправдывается

Как отметил главный организатор мероприятия, сразу после проведения марафона была проведена и уборка трассы.

«Уборка была произведена непосредственно после марафона, но сегодня запланирована еще одна проверка дистанции, - добавил Лиллиаллик. – Конечно же, учитывая масштаб мероприятия и большую площадь марафонской дистанции, в сумерках бегового дня при уборке что-то можно было упустить».

Имеет ли смысл устанавливать на всей дистанции мусорные контейнеры? Главный организатор таллиннского марафона считает, что на эту тему можно было бы подискутировать.

"Устанавливать на 42-километровой дистанции каждые сто метров мусорные контейнеры не очень практично. На трассе мусорные контейнеры располагались возле палаток, где можно подкрепиться, глотнуть воды, а также в тех местах, где была повышенная необходимость в сборе мусора. Но, повторю, бывает всякое, и после марафона мы всегда все приводим в порядок. Более того, я подчеркну, что мы убираем с трассы не только оставленный нашими бегунами мусор. И я уверен, что после нашей уборки трасса становится намного чище, чем была до проведения марафона».

За комментариями мы обратились и в столичную мэрию – действительно, мусор после такого важного мероприятия никак не согласуются с титулом Зеленой столицы, который Таллинн завоевал в этом году.