Голосование по вотуму недоверия Кылварту своим форматом напомнит о временах Сависаара

«Созываю на 8.30 12 сентября 2023 года внеочередное заседание городского собрания со следующей повесткой дня: 1. Выражение недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия)», - объявила Сильд в четверг в финальной части заседания горсобрания.

В начале заседания три оппозиционные фракции представили заявление о инциировании вотума недоверия из-за дорожного хаоса в Таллинне. К заявлению присоединились Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200», а фракция EKRE сочла, что вотум недоверия из-за проблем дорожного движения и дорожного строительства нужно выражать вице-мэру Владимиру Свету (Центристская партия), и решила не участвовать в выражении недоверия Кылварту.