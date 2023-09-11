Голосование по вотуму недоверия Кылварту своим форматом напомнит о временах Сависаара

Новый председатель Таллиннского городского собрания Марис Сильд (Социал-демократическая партия) решила продолжить традицию, заложенную еще во времена Эдгара Сависаара, согласно которой вотум недоверия членам городской управы обсуждается ранним утром, перед началом рабочего дня горсобрания.
«Созываю на 8.30 12 сентября 2023 года внеочередное заседание городского собрания со следующей повесткой дня: 1. Выражение недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия)», - объявила Сильд в четверг в финальной части заседания горсобрания.
В начале заседания три оппозиционные фракции представили заявление о инциировании вотума недоверия из-за дорожного хаоса в Таллинне. К заявлению присоединились Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200», а фракция EKRE сочла, что вотум недоверия из-за проблем дорожного движения и дорожного строительства нужно выражать вице-мэру Владимиру Свету (Центристская партия), и решила не участвовать в выражении недоверия Кылварту.
Традиция обсуждать вотум недоверия в будние дни в 8 или 9 часов утра в Таллиннском горсобрании зародилась еще тогда, когда Эдгар Сависаар был мэром, а Тоомас Витсут (Центристская партия) был председателем горсорбрания. Члены центристской фракции обычно не участвуют в таких утренних внеочередных заседаниях.