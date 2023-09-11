Технологическая компания с налоговой задолженностью сократит более ста сотрудников

На прошлой неделе компания также подала уведомление в эстонскую кассу по безработице. Помимо Эстонии, Eurora также сократит сотрудников отделов продаж в США и Великобритании, чтобы в уменьшенном составе сосредоточиться на разработке продуктов и продажах в странах Азии и Латинской Америки. После увольнения в Eurora Group останется 93 сотрудника.