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Технологическая компания с налоговой задолженностью сократит более ста сотрудников

BNS
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Кошелек.Иллюстративное фото.
Кошелек.Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Стартап Eurora Solutions, специализирующийся на налоговых и таможенных технологиях, в рамках реструктуризации сократит 111 сотрудников по всему миру, 80 из них - в Эстонии.

На прошлой неделе компания также подала уведомление в эстонскую кассу по безработице. Помимо Эстонии, Eurora также сократит сотрудников отделов продаж в США и Великобритании, чтобы в уменьшенном составе сосредоточиться на разработке продуктов и продажах в странах Азии и Латинской Америки. После увольнения в Eurora Group останется 93 сотрудника.

«Цель сокращений - придать предприятию более четкую направленность и сократить расходную базу, чтобы выйти на прибыльность в следующем году», - пояснила член правления Eurora Кайе Ханссон, добавив, что компания привлекла дополнительный капитал от имеющихся инвесторов. По ее словам, компании необходимо сократить расходы, чтобы быть устойчивой в долгосрочной перспективе. «Именно поэтому было принято решение о сокращении сотрудников», - сказала Ханссон.

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