Землетрясение в Марокко: в страну прибывает международная помощь, но доставить ее в горные районы трудно

Рабат принял предложения о помощи от Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Другие страны также заявили о своей готовности оказать помощь.

Испания направила в Марокко две команды специалистов-спасателей, всего 86 человек, и восемь специально обученных собак.

Правительство Великобритании направляет 60 спасателей с четырьмя собаками на двух военно-транспортных самолетах, а также небольшую медицинскую бригаду. В страну доставят сейсмологические приборы и инструменты для резки металла и разрушения бетона, позволяющие достать людей, оказавшихся под завалами.

Из Катара также вылетели несколько самолетов со спасателями и гуманитарной помощью.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о выделении пяти миллионов евро для помощи неправительственным организациям, участвующим в операциях по оказанию помощи в Марокко.

По сообщениям китайских государственных СМИ, Общество Красного Креста Китая передаст Марокканскому Красному Полумесяцу 200 тысяч долларов для оказания экстренной гуманитарной помощи.

Власти Марокко заявили, что тщательно рассматривают предложения о помощи, поскольку «отсутствие координации может оказаться контрпродуктивным».

Люди под навесом. Фото: Reuters

Мустафа Байтас, официальный представитель правительства Марокко, заявил, что поисково-спасательные команды «работают не покладая рук», но некоторым из них еще предстоит добраться до отдаленных деревень в районах Тарудант и Аль-Хауз.