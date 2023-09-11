Уровень безработицы продолжает снижаться, но безработных по-прежнему больше 50 000

По данным Кассы по безработице, уровень безработицы в Эстонии на конец августа составил 7,5 процента, на учете в Кассе по безработице состояли 50 064 человека. За месяц безработица снизилась на 0,1 процентных пункта.
Новых безработных в августе зарегистрировано 7458, месяцем раньше - 7645, а в августе прошлого года - 8137 человек.
Причиной прекращения трудовых отношений перед постановкой на учет в качестве безработного в августе в 914 случаях стало сокращение, месяцем ранее эта причина была в 1074, а год назад - в 932 случаях. По инициативе работника трудовые отношения в августе прекращены в 1282 случаях, в июле - в 1352 случаях, а в августе 2022 года - в 1366 случае.
Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа: на конец августа он составлял там 12,3 процента. В Валгамаа без работы было 11,6 процента, в Пыльвамаа - 8,3 процента трудоспособного населения.
В течение августа касса предложила 9031 рабочее место, к концу месяца вакансий оставалось 4443.