Уровень безработицы продолжает снижаться, но безработных по-прежнему больше 50 000

Причиной прекращения трудовых отношений перед постановкой на учет в качестве безработного в августе в 914 случаях стало сокращение, месяцем ранее эта причина была в 1074, а год назад - в 932 случаях. По инициативе работника трудовые отношения в августе прекращены в 1282 случаях, в июле - в 1352 случаях, а в августе 2022 года - в 1366 случае.