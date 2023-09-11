Видео ⟩ Роковой поцелуй: президент Федерации футбола Испании подал в отставку

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил о своей отставке. Причиной ухода 46-летнего Рубиалеса стал поцелуй футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо – президент федерации не смог сдержать эмоций после победы испанок в финале женского чемпионата мира по футболу.
Злополучный поцелуй стал причиной огромного скандала – например, испанская женская футбольная лига выступила с заявлением, в кот ором, в частности, было сказано, что Рубиалес «омрачил позорным жестом один из величайших подвигов в истории испанского спорта». Более того, инцидент был назван беспрецедентным международным позором.
Рубиалес попытался выйти из щекотливой ситуации, обернув все в шутку, пообещав на ней жениться. Более того, он утверждал, что Эрмосо была согласна на поцелуй. Но в итоге ФИФА отстранила его на 90 дней от футбола. А сама футболистка сообила, что своего согласия не давала и обратилась в полицию.
Сейчас Рубиалес в своем интервью Питеру Моргану сообщил, что не может продолжать работать в этой должности.
«Я подал в отставку. Я не могу продолжать свою работу», - сказал он.
Также он добавил, что принял это решение после разговора с отцом и дочерьми.
«Они знают, что вопрос не во мне. Некоторые близкие друзья сказали мне: «Луис, ты должен сконцентрироваться на своем достоинстве и на том, чтобы двигаться дальше по жизни - если ты этого не сделаешь, ты причинишь страдания людям и спорту, который любишь»», - продолжил Рубиалес.