Видео ⟩ Роковой поцелуй: президент Федерации футбола Испании подал в отставку

Злополучный поцелуй стал причиной огромного скандала – например, испанская женская футбольная лига выступила с заявлением, в кот ором, в частности, было сказано, что Рубиалес «омрачил позорным жестом один из величайших подвигов в истории испанского спорта». Более того, инцидент был назван беспрецедентным международным позором.

Рубиалес попытался выйти из щекотливой ситуации, обернув все в шутку, пообещав на ней жениться. Более того, он утверждал, что Эрмосо была согласна на поцелуй. Но в итоге ФИФА отстранила его на 90 дней от футбола. А сама футболистка сообила, что своего согласия не давала и обратилась в полицию.

Сейчас Рубиалес в своем интервью Питеру Моргану сообщил, что не может продолжать работать в этой должности.

«Я подал в отставку. Я не могу продолжать свою работу», - сказал он.

Также он добавил, что принял это решение после разговора с отцом и дочерьми.