Все чаще в общественных пространствах и офисах используются стеклянные перегородки в пол и стеклянные двери, что позволяет создать ощущение простора и света в помещении. Важно, однако, помнить, что для обеспечения безопасности следует выбирать для перегородок и дверей подходящий материал. Второй важный принцип заключается в том, что стеклянные перегородки и двери должны быть достаточно заметно обозначены.
Не обозначенная должным образом стеклянная перегородка стала причиной серьезного несчастного случая на производстве
По словам управляющей портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула, несчастные случаи часто происходят в ситуациях, когда люди не могут их предвидеть. Так произошло и пару недель назад, когда в одном таллиннском офисном здании пострадал работник, вошедший в стеклянную стену. «Поскольку погода была солнечная, а недавно помытое стекло не было должным образом обозначено, человек не заметил стеклянную перегородку и столкнулся с ней. Стекло при контакте мгновенно разбилась на крупные осколки», - описывает Карула несчастный случай.
Из-за острых осколков стекла человек получил серьезные порезы ног. Кроме того, он испытал сильный шок. В худшем же случае осколки стеклянной перегородки могли стать причиной травм по всему телу.
Не обозначенные должным образом стеклянные двери и стены - частое явление в рабочей среде. Консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла рассказала, что это нередко приводит к несчастным случаям на производстве. Бывает, что на таких стеклянных поверхностях можно даже увидеть следы того, что кто-то с ними столкнулся, поэтому нельзя переоценить важность соответствующий требованиям маркировки.
«В маркировке важно, чтобы она была заметной. Например, от узкой матовой полоски толка мало - она будет не особо видна на ходу», - объяснила Кальюла. Она также добавила, что без внимания нельзя оставлять и материал, из которого выполнены стеклянные перегородки и стены. Он должен быть безопасным, чтобы при разрушении поверхности не образовывались острые осколки, которые могут стать причиной травм.
К сожалению, подобные случаи служат подтверждением того обстоятельства, что несчастный случай может произойти где угодно. Статистика по несчастным случаям страховой компании ERGO демонстрирует, что, к счастью, серьезные травмы, в отличие от незначительных, являются скорее редкостью. Большинство происшествий связаны с повседневными несчастными случаями - прыжками и падениями.
Наиболее распространены всевозможные бытовые несчастные случаи, когда люди получают травмы пальцев рук и ног, костей рук, ребер, ключиц и голеностопных суставов. Неожиданно много несчастных случаев также регистрируется дома - там к наиболее серьезным травмам также приводят падения. Наряду с лестницами опасность представляет газон у дома - бывали случаи, когда поскользнувшиеся на влажной траве люди уходили на больничный на полгода - настолько серьезными были травмы.