Не обозначенная должным образом стеклянная перегородка стала причиной серьезного несчастного случая на производстве

По словам управляющей портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула, несчастные случаи часто происходят в ситуациях, когда люди не могут их предвидеть. Так произошло и пару недель назад, когда в одном таллиннском офисном здании пострадал работник, вошедший в стеклянную стену. «Поскольку погода была солнечная, а недавно помытое стекло не было должным образом обозначено, человек не заметил стеклянную перегородку и столкнулся с ней. Стекло при контакте мгновенно разбилась на крупные осколки», - описывает Карула несчастный случай.

Из-за острых осколков стекла человек получил серьезные порезы ног. Кроме того, он испытал сильный шок. В худшем же случае осколки стеклянной перегородки могли стать причиной травм по всему телу.

Не обозначенные должным образом стеклянные двери и стены - частое явление в рабочей среде. Консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла рассказала, что это нередко приводит к несчастным случаям на производстве. Бывает, что на таких стеклянных поверхностях можно даже увидеть следы того, что кто-то с ними столкнулся, поэтому нельзя переоценить важность соответствующий требованиям маркировки.