У электронных сигарет обнаружен опасный побочный эффект

Результаты недавнего исследования, опубликованные в новом выпуске журнала Allergy and Clinical Immunology, показывают, что вдыхание паров электронных сигарет может наносить вред нейтрофилам, составляющим первую линию защиты иммунной системы. Полученные данные важны, поскольку предыдущие исследования показали, что повреждение нейтрофилов, вызванное курением сигарет, может привести к долгосрочному повреждению легких.

Исследователи из Бирмингемского университета взяли образцы крови у здоровых доноров, которые никогда не курили, не употребяли вейпы и не пользовались электронными сигаретами. Нейтрофилы, выделенные из крови, затем подверглись воздействию сорока затяжек неароматизированной электронной сигареты, что, согласно предыдущим исследованиям, эквивалентно низкому ежедневному воздействию на пользователей электронных сигарет. Половина образцов подвергалась воздействию паров, содержащих никотин, а остальные подвергались воздействию безникотиновых альтернатив.