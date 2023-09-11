У электронных сигарет обнаружен опасный побочный эффект

Вдыхание паров электронных сигарет может выводить из строя клетки, ответственные за нормальную работу иммунной системы. Новое исследование британских ученых показывает, что активность клеток подавляется даже при умеренном воздействии паров.
Результаты недавнего исследования, опубликованные в новом выпуске журнала Allergy and Clinical Immunology, показывают, что вдыхание паров электронных сигарет может наносить вред нейтрофилам, составляющим первую линию защиты иммунной системы. Полученные данные важны, поскольку предыдущие исследования показали, что повреждение нейтрофилов, вызванное курением сигарет, может привести к долгосрочному повреждению легких.