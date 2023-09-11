На границе с Россией задержали нескольких нарушителей

Сначала в субботу пограничники заставы в Саатсе зафиксировали незаконное пересечение контрольной линии на эстонско-российской границе. Нарушителей задержали. В ходе расследования выяснилось, что граница была пересечена непреднамеренно. Как сообщил BNS пресс-секретарь Южной префектуры, нарушителям разъяснили, что находиться на линии границы запрещено и они были оштрафованы на 80 евро.

В тот же день следы пребывания нарушителей на пограничной полосе были обнаружены в волости Сетомаа. Для их поимки был использован пограничный патруль с поисковой собакой, который и помог найти и задержать нарушителей. Они признали свою вину. Людям объяснили, что находиться на пограничной полосе запрещено, и оштрафовали на 60 евро.