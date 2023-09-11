Ким Чен Ын отправился к Путину с визитом. При чем тут Украина?

Бронепоезд, который глава КНДР использует для зарубежных визитов, похоже, ушел, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственного чиновника.

Ожидается, что встреча состоится во вторник, 12 сентября. Эту дату называет южнокорейский телеканал YTN. По словам собеседника канала, сейчас северокорейский лидер на поезде движется к границе.

Источник издания РБК в российской делегации назвал другую дату – 13 сентября (ранее ее называли и южнокорейские СМИ). Он добавил, что встреча будет не в рамках Восточного экономического форума, в котором примет участие Путин. Российский президент уже прилетел во Владивосток.

О том, что Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке, утром в понедельник сообщило российское агентство «Интерфакс». Северокорейский лидер «может посетить регион уже в ближайшее время», сказал один из собеседников агентства. «Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына», – сказал другой источник.

Позже визит Ким Чен Ына официально подтвердили в Кремле. Он посетит Россию «в ближайшие дни», говорится в сообщении.

Ранее его визит анонсировали западные издания. Газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.