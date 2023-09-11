Эстонская комедия об инвестировании принесла отличные кассовые сборы

Продюсер фильма Тыну Хийелайд отметил, что «Свободные деньги» принесли киностудии лучшие первые выходные в ее истории, поскольку фильм оправдал ожидания кинозрителей как по зрелищности, так и по тематике. «Сильный результат первых выходных показывает, что «Свободные деньги» попали в правильную точку. Местная киноаудитория ждала cмешную и энергичную эстонскую комедию, предлагающую историю на такую универсальную тему, как деньги и инвестирование. На данный момент все отзывы были очень положительными».

«Свободные деньги» рассказывают о криптовалюте, инвестировании и всем, что с ними связано. Это динамичная приключенческая комедия, в которой с помощью острого юмора повествуется о мудрости правильных денежных вложений, ставшей за последние десять лет национальным видом спорта.

Райн Ранну перед премьерой своего четвертого фильма в кинотеатре Solaris Apollo в Таллинне. Фото: Михкель Марипуу

В фильме сыграли многие известные эстонские актеры - Мярт Пиус, Иво Ууккиви, Штеффи Пэн, Аманда Хермийне Кюннапас, Мари Лилль, Марта Лаан и др., а также работающий в Голливуде венгерский актер Миклош Баньяй (известный по фильму FBI: International) и снимвшийся в проекте Netflix под названием Luther: The Fallen Sun Эйнар Кууск.

Режиссер фильма - Райн Ранну (самая его известная работа - «Единорог»), оператор - Антс Таммик, оригинальную музыку к фильму написал попуярный хип-хоп продюсер и композитор Bert On Beats, художники-постановщики - Урмет Пийлинг и Тыну Хийелайд, звукорежиссеры - Маркус Андреас и Александра Коэль, режиссеры монтажа - Райн Ранну и Мооника Пыдерсалу.