В студии Postimees Мария Юферева-Скуратовски: восстановится ли единство Центристской партии?

В воскресенье новым председателем Центристской партии был избран Михаил Кылварт. До съезда партии многими экспертами высказывалось мнение, что при любом результате выборов центристы окажутся чуть ли не под угрозой раскола, потому что сторонники любого проигравшего кандидата будут очень сильно недовольны новым курсом партии. О том, какие настроения преобладают в партии сейчас, ведущий студии Postimees в 14.30 поговорит с депутатом Рийгикогу, членом правления Центристской партии Марией Юферевой-Скуратовски.
- Как восприняли поражение на выборах председателя партии Танеля Кийка его сторонники? Преобладает ли нацеленность на продуктивную работу под началом нового председателя, или же наблюдается разочарование, и многие политики задумываются о смене партийной принадлежности?
- Вчера Михаил Кылварт сказал, что хоть он и выиграл выборы председателя партии, до победы еще далеко, потому что настоящей победой будет сохранение единства партии. Кылварт признал, что Танель Кийк получил тоже большую поддержку, и добавил, что победа партии произойдет тогда, когда он и Кийк объединят два потенциала в один. Слышны ли сейчас подобные сигналы от Михаила Кылварта в общении не с прессой, а с коллегами по партии?
- Танель Кийк сказал журналистам в понедельник, что к нему уже обратились десятки центристов, которые подумывают об уходе из партии. По словам Кийка, он призвал этих людей не торопиться с подобным решением. Он попросил этих людей продолжить работать и дать Михаилу Кылварту показать себя в роли председателя партии. Может ли рассчитывать Михаил Кылварт, допустим, на сто дней работы без внтурипартийной критики?
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