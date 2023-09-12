В студии Postimees Мария Юферева-Скуратовски: восстановится ли единство Центристской партии?

- Как восприняли поражение на выборах председателя партии Танеля Кийка его сторонники? Преобладает ли нацеленность на продуктивную работу под началом нового председателя, или же наблюдается разочарование, и многие политики задумываются о смене партийной принадлежности?

- Вчера Михаил Кылварт сказал, что хоть он и выиграл выборы председателя партии, до победы еще далеко, потому что настоящей победой будет сохранение единства партии. Кылварт признал, что Танель Кийк получил тоже большую поддержку, и добавил, что победа партии произойдет тогда, когда он и Кийк объединят два потенциала в один. Слышны ли сейчас подобные сигналы от Михаила Кылварта в общении не с прессой, а с коллегами по партии?

- Танель Кийк сказал журналистам в понедельник, что к нему уже обратились десятки центристов, которые подумывают об уходе из партии. По словам Кийка, он призвал этих людей не торопиться с подобным решением. Он попросил этих людей продолжить работать и дать Михаилу Кылварту показать себя в роли председателя партии. Может ли рассчитывать Михаил Кылварт, допустим, на сто дней работы без внтурипартийной критики?