Юферева-Скуратовски: Центристская партия может сохранить единство, если в ней не начнутся чистки

На съезде Центристской партии в Пайде состоялись выборы не только нового председателя партии, но и нового правления. В руководящем органе партии сторонников Михаила Кылварта оказалось больше, чем сторонников Танеля Кийка.
- Как восприняли на выборах председателя партии поражение Танеля Кийка его сторонники? Преобладает ли нацеленность на продуктивную работу под началом нового председателя, или же наблюдается разочарование, и многие политики задумываются о смене партийной принадлежности?
- Конечно, разочарование есть, есть чувство горечи, есть чувство поражения, потому что три человека из нашей команды, поддерживавшей Танеля Кийка, не попали в правление партии. Эмоции, испытываемые этими людьми сейчас, абсолютно понятны и естественны. Думаю, похожие чувства сейчас и у тех сторонников Танеля Кийка, которые не баллотировались в правление, но поддерживали нас. Душой, сердцем, мыслями.
Сейчас мы знаем, что порядка 30 человек решили выйти из партии. Не знаю, возможно, к сегодняшнему дню эта цифра уже выросла. В общем, есть люди, которые уже подали заявления о выходе из Центристской партии. Самая известная из них - это Андра Вейдеманн, которая была одним из учредителей партии, что, конечно, очень печально.
Однако если говорить об общих настроениях тех людей, кто с нашей стороны баллотировался в правление партии, то мы договорились о том, что пока не будем делать поспешных шагов. И призываем поступать так же и других однопартийцев. Не надо сейчас что-то предпринимать, руководствуясь лишь эмоциями. После конгресса прошло всего два дня, страсти еще не улеглись, и на моей памяти это был самый эмоциональный, самый напряженный, самый жесткий конгресс. Я уже десять лет в партии, и такого накала страстей, конечно, не помню.