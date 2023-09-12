Вт, 12.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Юферева-Скуратовски: Центристская партия может сохранить единство, если в ней не начнутся чистки

Павел Соболев
, журналист
Facebook
Comments 1
  • Серьезных идеологических противоречий между Кылвартом и Кийком не было
  • В партии не должно случиться такого, что одни центристы будут мочить других
  • Объединение фракций в Нарвском горсобрании - положительное событие для Центристской партии

В воскресенье новым председателем Центристской партии был избран Михаил Кылварт. До съезда партии многими экспертами высказывалось мнение, что при любом результате выборов центристы окажутся чуть ли не под угрозой раскола, потому что сторонники любого проигравшего кандидата будут очень сильно недовольны новым курсом партии. О том, какие настроения преобладают в партии сейчас, в студии Rus.Postimees порассуждала депутат Рийгикогу, член правления Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

На съезде Центристской партии в Пайде состоялись выборы не только нового председателя партии, но и нового правления. В руководящем органе партии сторонников Михаила Кылварта оказалось больше, чем сторонников Танеля Кийка.

- Как восприняли на выборах председателя партии поражение Танеля Кийка его сторонники? Преобладает ли нацеленность на продуктивную работу под началом нового председателя, или же наблюдается разочарование, и многие политики задумываются о смене партийной принадлежности?

- Конечно, разочарование есть, есть чувство горечи, есть чувство поражения, потому что три человека из нашей команды, поддерживавшей Танеля Кийка, не попали в правление партии. Эмоции, испытываемые этими людьми сейчас, абсолютно понятны и естественны. Думаю, похожие чувства сейчас и у тех сторонников Танеля Кийка, которые не баллотировались в правление, но поддерживали нас. Душой, сердцем, мыслями.

Сейчас мы знаем, что порядка 30 человек решили выйти из партии. Не знаю, возможно, к сегодняшнему дню эта цифра уже выросла. В общем, есть люди, которые уже подали заявления о выходе из Центристской партии. Самая известная из них - это Андра Вейдеманн, которая была одним из учредителей партии, что, конечно, очень печально.

Однако если говорить об общих настроениях тех людей, кто с нашей стороны баллотировался в правление партии, то мы договорились о том, что пока не будем делать поспешных шагов. И призываем поступать так же и других однопартийцев. Не надо сейчас что-то предпринимать, руководствуясь лишь эмоциями. После конгресса прошло всего два дня, страсти еще не улеглись, и на моей памяти это был самый эмоциональный, самый напряженный, самый жесткий конгресс. Я уже десять лет в партии, и такого накала страстей, конечно, не помню.

В схватке сошлись два молодых и сильных соперника. Команды у них тоже были сильные. Так что неудивительно, что битва получилась жесткая. Эмоциям надо дать улечься, я считаю, что действовать на одних эмоциях неправильно. Не нужно поспешно принимать какие-то радикальные решения. Ситуация сейчас сложная, даже взрывоопасная.

Одну из сторон сейчас, возможно, даже опьяняет радость победы. Потому что ведь исход борьбы до последнего был непонятен, и разница между количествами голосов была совсем небольшая. Порядка полусотни голосов. Ну, а другую сторону, что понятно, обуревает огорчение. Но я всегда считала, что нужно уметь принимать как победу, так и поражение. И то, и другое сейчас должно быть принято членами партии с достоинством, и нужно начинать думать о том, что будет дальше.

Вчера у нас прошло первое заседание нового правления. Там были утверждены четыре заместителя председателя партии. Ими стали Лаури Лаатс, Яан Тоотс, Яна Тоом, и от нашего крыла - Яак Ааб. Скажу честно, меня это немного удивило, я думала, что от обеих сторон будет по два заместителя.

Но сложилась непростая ситуация, хотя перед началом конгресса говорилось о том, что в случае поражения кого-то из кандидатов, например, Танеля, он может рассчитывать на место заместителя главы партии. Но потом стало понятно, что, согласно уставу партии, заместителем можно назначить только того человека, который был избран в правление на съезде…

- А Танель Кийк входит в правление как глава парламентской фракции…

- Да, именно, он автоматически попадает в правление, и возникла ситуация, что его просто невозможно сделать заместителем. Это хороший повод для того, чтобы изменить устав. Так что уже есть, чем заняться, есть, о чем подумать.

Юри Ратас отказался от этой должности, и я считаю, что в этом плане он поступил совершенно правильно. Михаил и Юри все-таки были очень явными соперниками. Михаил и его сторонники очень жестко критиковали Юри Ратаса. Так что на месте Ратаса я бы тоже не стала претендовать на эту партийную должность.

Также мы утвердили нового генскека партии. Им стала Аннели Отть. Так что эмоции эмоциями, но работу новое правление партии начало, причем со вполне конкретных решений.

- Кто-то пророчил, что с победой Кийка Центристская партия станет похожей на социал-демократов, а с победой Кылварта даст резкий крен в сторону интересов русскоязычного избирателя. Видите ли вы с избранием Михаила Кылварта председателем опасность для партии утраты поддержки, по крайней мере, части эстоноязычных избирателей, особенно под воздействием тех популярных прогнозов, что партия может теперь оказаться в такой же изоляции, в какой она оказалась в период «позднего Сависаара»?

- Я бы начала с того, что совсем не уверена, что Танель Кийк, возглавив партию, сделал бы крен в сторону социал-демократической идеологии. Мне так не кажется. А если мы будем говорить о том, заложит ли Михаил Кылварт крен в сторону русскоязычного электората, то у меня на этот счет нет ни единого предположения. Даже не знаю, к сожалению или к счастью.

Михаил ведь достаточно закрытый человек. Но во время его дебатов с Танелем он чаще всего говорил о том, что ему важны и эстонские, и русскоязычные избиратели, и что его цель - наращивать число сторонников центристов и среди первых, и среди вторых. Но это, конечно, довольно расхожие фразы. И Танель Кийк ведь тоже так говорил. Так что каких-то существенных идеологических противоречий между ними нет.

Все теперь будет зависеть от конкретных шагов. От конкретных посылов и конкретных действий нового председателя. Пока что до каких-то идеологических обсуждений нового курса партии дело не дошло. Или нового крена, если использовать предложенное вами слово. Мы пока этого не касались, у нас было первое собрание, которое было исключительно техническим. Просто принимали решения по персоналиям.

Идеологических и ценностных вопросов мы не обсуждали, мы обсуждали пока только то, как часто и во сколько мы будем встречаться. Так что вот это идеологическое направление, та сторона, в которую партия станет двигаться под руководством нового председателя, станут понятными даже не в ближайший месяц. Я думаю, на это уйдет полгода, а то и год.

Сейчас перед новым председателем и новым правлением стоят такие важные задачи, как восстановление нормального рабочего режима партии. Нужно предотвратить исход людей из партии. Какая-то часть людей уже вышла из партии, но ведь есть много людей, которые еще этого не сделали, но эмоции у них кипят. Этот момент нужно как-то разрулить. Возможно, даже переговорить с теми, кто уже ушел. Поговорить с теми, кто только собирается уйти. Задачей ближайших недель и месяцев станет сохранение партии как единого целого.

Когда это будет сделано, и мы, допустим, поймем, что мы готовы все вместе двигаться вперед, тогда можно будет подумать о каких-то глобальных направлениях. Думаю, пока в списке приоритетов стоит ответ на вопрос, готовы ли мы двигаться вместе дальше. Хотим ли мы этого, способен ли новый председатель это обеспечить. Состоятелен ли он объединить людей не только на словах, но и на деле.

- Вчера Михаил Кылварт в этой же студии сказал моей коллеге Елене Повериной, что хоть он и выиграл выборы, до настоящей победы еще далеко, потому что победой будет сохранение единства партии. Он признал, что Танель Кийк получил тоже большую поддержку, и что победа произойдет тогда, когда он и Кийк объединят два потенциала в один. Слышны ли подобные сигналы от Кылварта в общении не с прессой, а с коллегами по партии?

- Я пока лично с Михаилом не говорила. Конечно, я подошла к нему на конгрессе, поздравила, пожала руку. Я слышала только ту речь, что он произнес на конгрессе, в которой он сказал, что наша задача - пойти дальше единой организацией. А на первом заседании правления просто не было места для каких-то проникновенных слов, повторюсь, там мы обсуждали больше какие-то технические вопросы. Со мной лично Михаил не разговаривал, и я не знаю, были ли у него такие разговоры с другими сторонниками Танеля Кийка.

Поскольку сейчас все еще жужжит и бурлит, я думаю, что стоит сделать шаг в сторону и понаблюдать за общей картиной. Вчерашнее интервью с Михаилом я не видела, но я думаю, что сейчас нужно успокоить бурления и волнения, а потом посмотреть, можем ли мы пойти дальше единой политической силой. Это самое важное сейчас.

- Ваш коллега по фракции Центристской партии в Рийгикогу Александр Чаплыгин за день до съезда написал в соцсетях, что вы в общении с коллегами по партии заверяли их в своей готовности эффективно работать в правлении и в том случае, если председателем партии станет Михаил Кылварт. Кылварт стал председателем партии, хочу спросить вас, есть ли для вас какие-то красные линии, при переходе которых новым главой партии эффективная работа в правлении вам все-таки может показаться невозможной?

- Красные линии перешел пока что как раз тот самый коллега…

- Вы про Александра Чаплыгина говорите?

- Да, я говорю про Александра, потому что люди присылали мне скрины его постов. Он не очень достойно себя в них вел, переворачивал с ног на голову некоторые вещи, но пусть это останется на его совести, мне бы не хотелось это комментировать на каком-то личном уровне.

Скажу о том, что, например, совсем незадолго до съезда у нас было мероприятие в Силламяэ, где я вышла на сцену, на которой стоял и Михаил. И я сказала перед всеми собравшимися там людьми, что обе команды очень сильные, и что мы готовы сотрудничать с командой Михаила, а потом спросила, готова ли другая команда сотрудничать с нами.

Я не буду сейчас говорить, что на это ответил Михаил. Ну, если честно, мне его слова не очень понравились, но это сейчас не имеет никакого значения. Просто я не очень понимаю, в чем меня пытались упрекнуть…

- Я вас спросил только про красные линии…

- Да, я про упреки не от вас, а от коллеги по фракции. Красные линии для меня - это чистки в партии. Чистки, репрессии, радикальные предложения, с которыми лично я не смогу согласиться. Но я пока не могу вот прям вообразить сейчас, в чем может состоять суть таких неприемлемых для меня предложений. Так что не буду давать сейчас волю фантазии.

Но красные линии для меня есть, это правда. Главная из них состоит в том, что в партии не должно быть такого, когда коллеги по партии тебя мочат. Я за время всей этой предвыборной борьбы не позволила себе ни одного оскорбления в адрес оппонентов. Не прибегала ко лжи, чтобы добиться каких-то результатов. Все, что говорилось мною, говорилось прямо, открыто и честно. Не буду говорить, что я рассчитываю на взаимность, но скажу, что все-таки надеюсь на уважительное отношение членов партии друг к другу. Даже в тех случаях, когда у людей имеются разные точки зрения.

Вот про такие красные линии мне сказать просто. Если говорить об этих красных линиях на идеологическом уровне, то тут назвать их куда труднее. Повторюсь, что во время предвыборных дебатов я не увидела никаких глобальных идеологических противоречий между двумя кандидатами.

- Нет ли опасности выхода в середине следующего года внутреннего противостояния в Центристской партии на очередной крутой вираж, когда на выборах в Европарламент вместо битвы Кылварт-Кийк возникнет битва Тоом-Ратас, и кандидаты от центристов начнут бороться больше друг с другом, чем с конкурентами от других партий? Нет ли риска, что второй такой внутренней битвы партия уже точно не переживет?

- С большой долей очевидности противостояние между Яной Тоом и Юри Ратасом возникнет. Нынешняя борьба на конгрессе была такой жесткой, что я уже ничему не удивлюсь. Я не знаю, как все это будет выглядеть перед выборами в Европарламент, но думаю, что от того, какие формы эта борьба примет, и зависит, сохранится ли Центристская партия как единое целое.

Сейчас два крыла в партии очень сильно соперничали между собой. Но если мы хотим добиться на выборах в Европарламент хороших результатов, мы должны показать нашим избирателям, что мы способны конкурировать не только внутри партии. Мы должны четко показать, как мы можем отстаивать интересы избирателей, показать, что мы можем дать обществу. Мы должны продемонстировать, как наша партия поспособствует тому, чтобы у людей было хорошее материальное и социальное положение. Мы должны показать, что можем поменять налоговую систему, поддерживать семьи, развивать экономику.

Нам нужно будет в один момент заняться именно этими вопросами, оставив позади все наши внутренние соперничества. Так что, да, выборы в Европарламент могут оказаться очередной лакмусовой бумажкой, но мне хочется оставаться оптимистом и надеяться, что мы, объединив наши усилия, получим на выборах в Европарламент, например, как минимум два мандата. Чтобы никому не было обидно.

Тогда никто не будет чувствовать себя проигравшим. Так что это можно назвать нашей целью. Но вот какие шаги будут предприняты для ее реализации, в очень большой степени зависит от нового председателя партии.

- Вчера в Нарве при активном участии входящих в разные фракции в горсобрании членов Центристской партии был инициирован вотум недоверия мэру, социал-демократке Катри Райк. Одна из причин - то, что мэр не воспрепятствовала смене названий нарвских улиц, носивших имена красноармейцев. Не ошибусь ли я, если предположу, что происходящее в Нарве никак не играет на руку ни Центристской партии, ни лично Кылварту, которому сейчас очень важно выглядеть в полном смысле слова эстонским политиком, но сейчас его партия снова ассоциируется как минимум с ностальгией по советскому прошлому?

- По крайней мере, вчера на заседании правления мы это не обсуждали. Хотя для эстонской части нашей партии это действительно может представлять проблему. Конечно, для многих людей в партии противодействие переименованию улиц, названных в честь красноармейцев, выглядит очень плохо. Но все-таки на первый план сейчас вышел другой аспект.

Дело в том, что и Михаил Кылварт, и Танель Кийк в ходе своих предвыборных дебатов все время говорили, что они предпримут все усилия, чтобы эти две разрозненные фракции в горсобрании Нарвы, состоящие во многом из центристов, все-таки смогли объединиться. Чтобы они не голосовали друг против друга, а все-таки, несмотря на какие-то личные конфликты и обвинения, объединились бы и шли вместе вперед.

И у Кийка, и у Кылварта была такая цель, и вот после победы Михаила Кылварта это слияние произошло. Но на самом деле технически оно произошло еще раньше. То есть до конгресса. Потому что и сами нарвские депутаты понимали, что если они хотят двигаться дальше и привести к власти своего человека, нужно забыть об обидах.

Как будет развиваться ситуация дальше, дойдет ли ситуация до смены мэра Нарвы, я загадывать сейчас не буду. Нарва - непростой регион с непростыми отношениями между людьми. Сейчас нужно посмотреть, удастся ли этой новой нарвской правящей фракции сохранять единство. В общем, для нас причины для вынесения вотума недоверия мэру стоят не на первом месте. Мы смотрим на эту ситуацию так, что объединение этих двух фракций в Нарве станет для Центристской партии событием со знаком плюс.

Смотрите запись полной версии беседы!

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх