Юферева-Скуратовски: Центристская партия может сохранить единство, если в ней не начнутся чистки

Я не буду сейчас говорить, что на это ответил Михаил. Ну, если честно, мне его слова не очень понравились, но это сейчас не имеет никакого значения. Просто я не очень понимаю, в чем меня пытались упрекнуть…

- Я вас спросил только про красные линии…

- Да, я про упреки не от вас, а от коллеги по фракции. Красные линии для меня - это чистки в партии. Чистки, репрессии, радикальные предложения, с которыми лично я не смогу согласиться. Но я пока не могу вот прям вообразить сейчас, в чем может состоять суть таких неприемлемых для меня предложений. Так что не буду давать сейчас волю фантазии.

Но красные линии для меня есть, это правда. Главная из них состоит в том, что в партии не должно быть такого, когда коллеги по партии тебя мочат. Я за время всей этой предвыборной борьбы не позволила себе ни одного оскорбления в адрес оппонентов. Не прибегала ко лжи, чтобы добиться каких-то результатов. Все, что говорилось мною, говорилось прямо, открыто и честно. Не буду говорить, что я рассчитываю на взаимность, но скажу, что все-таки надеюсь на уважительное отношение членов партии друг к другу. Даже в тех случаях, когда у людей имеются разные точки зрения.