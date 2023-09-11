Австралийская полиция задержала двух граждан Эстонии, подозреваемых в международной наркоторговле.

По данным полиции Западной Австралии, следователи начали изучать деятельность преступного синдиката из Восточной Европы в марте этого года, когда сотрудники полиции задержали гражданина Эстонии с крупной суммой наличных денег. Полиция полагает, что деньги были получены от наркоторговли.