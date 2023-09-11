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ФОТО ⟩ На Тоомпеа перед парламентом прошла акция против автомобильного налога

Postimees
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Партия «Отечество» сегодня во второй половине дня организовала акцию по выражению протеста против автомобильного налога.

Акция была приурочена к заседанию Рийгикогу, открывшему осеннюю сессию эстонского парламента. Акция прошла на площади перед замком Тоомпеа и носила название «Автоналог - на тормоз!» (Automaksule pidurit!).

С речами выступили председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу, председатель Эстонского союза автовладельцев Прийт Таммерайд, председатель Центрального союза собственников Андри Красс и другие ораторы.

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