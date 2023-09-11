Так совпало, что утверждение Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии (ЦП) произошло одновременно с пока еще закулисными тектоническими изменениями в нарвской политике, которые вот-вот станут явными, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ В Нарве готовится большое возвращение центристов под новым именем
Нарвские центристы договариваются о совместной работе в городском собрании, две центристские фракции объединяются под именем «Нарва», и готовят выражение недоверия мэру Нарвы Катри Райк.
Когда это произойдет фактически, и произойдет ли вообще, достоверно пока неизвестно. Возможно, обсуждение недоверия Райк инициируют уже сегодня, а выразят его в пятницу. Что касается остального, то, может быть, турбулентность в нарвской власти уже достигла такого уровня, что попытка договориться о всех деталях совместного правления двум, пока независимым фракциям, формально оппозиционной Kesk и правящей Narva Heaks, обречена на провал.
Сегодня фракции выберут с максимальной степенью вероятности председателем Нарвского горсобрания компромиссного кандидата, который устраивает их обеих, и это точно будет не Марина Шурупова, ранее заявленная как кандидат на это место от Narva Heaks. То была договоренность в рамках уже развалившейся по всем признакам коалиции, с участием поддерживающей Райк фракцией Respekt.
В развитие этой интереснейшей и важнейшей темы пока можно мало что сказать в условиях, когда новая коалиция создается в атмосфере строжайшей секретности прямо сейчас.
Остановимся на том, что благодаря сделанному участниками конгресса ЦП выбору в пользу Кылварта, при его поддержке городская ячейка партии может реанимироваться, встать на путь развития, а «нарвский центризм», как особая форма деятельности популярной партии в приграничном городе, годами тормозивший развитие Нарвы, останется в прошлом или приобретет новое, позитивное значение.
Это парадоксальное утверждение может показаться несуразностью, вымыслом, ведь Нарвский округ ЦП минувшим летом выразил поддержку конкуренту Михаила Кылварта - Танелю Кийку. Но очень важно понимать, кем и как было организовано то голосование, в чьих интересах и при каком уровне активности местных центристов.
Нарвское отделение ЦП всегда было крупнейшей партийной организацией города. Другие партии, можно сказать, или не представлены в Нарве вообще, или их ячейки состоят из примерно полутора землекопов - десяток-другой активных членов в самом лучшем случае, да и то в периоды избирательных кампаний. В свое время в Нарвском округе ЦП было за 600 человек. После массового исхода нарвитян из партии в 2018 году, инициированного сложившими партбилеты 15 депутатами во главе с Алексеем Вороновым, все равно осталось очень внушительное общее число нарвских партийцев - 400 с лишним. Но сегодня это в основном «мертвые души», в ЦП состоящие, но никак в ее жизни не участвующие.
В июне члены правления округа, его председатель Тармо Таммисте, заместитель Андрус Тамм и другие привели однопартийцев переизбирать их самих, фигурально выражаясь, за руку. Ну, обзвонили, персонально пригласив группу поддержки. В конференции, главной темой которой было переизбрание, приняло участие менее 50 нарвских центристов.
Например, в прошлом году на конференцию пришло голосовать под 80 членов партии - очень прискорбный уровень активности, которая, как мы видим, решительно снижается.
В начале этого августа уже узким кругом членов правления округа была поддержана кандидатура Танеля Кийка.
При этом правление Нарвского округа Центристской партии своими заявлениями в последнее время не раз диктовало нарвским центристам в горсобрании, что им делать. Призывало всех объединяться во фракции Kesk, не носящей формально названия партии, указывая одновременно на невозможность использования «Центристской партии» в названиях посторонних фракций. Подчеркивало, что центристы не могут голосовать в горсобрании против других центристов, а именно за намечавшееся выдвижение недоверия председателю горсобрания Татьяне Стольфат (в минувшую пятницу она ушла в отставку сама), грозя непокорным даже исключением из партии.
Это закономерно вызывало раздражение у недавно вступившего в ЦП лидера Narva Heaks Алексея Евграфова, самого популярного на сегодняшний день нарвского центриста, прошедшего в горсобрание с очень впечатляющим результатом в 2021 году, в отличии от отказавшихся за бортом Таммисте и Тамма.
Бывший мэр Нарвы, ныне еще и депутат Рийгикогу Алексей Евграфов искал поддержку в центральном руководстве партии, и нашел ее в лице тогда еще только кандидата на пост ее председателя Михаила Кылварта, а также, например, сохранившей по итогам конгресса партии в минувшее воскресенье место в правлении ЦП Яны Тоом, которая и привлекла его на последних выборах в парламент к участию в региональном центристском списке.
Можно ожидать, что связка Евграфов - Тоом - Кылварт будет работать и в дальнейшем, что открывает не только перспективы внутрипартийного продвижения молодого нарвского политика, но и создает новые возможности для мобилизации большинства формальных нарвских центристов, для возрождения в них интереса к партийной работе, для развития местной организации ЦП.
Евграфов имеет амбицию если не возглавить Нарвский округ ЦП в следующем году, то хотя бы войти в ее правление, а Таммисте и Тамма, надо полагать, он хотел бы задвинуть в уголок.
Не будем сейчас проговаривать причины, по которым условному рядовому нарвскому центристу Кылварт ближе и понятнее Кийка, они очевидны. Другой вопрос, сможет ли он воплотить в жизнь все их ожидания, не только касающиеся большой республиканской партийной работы, но и нарвской. Сможет ли помочь переформатировать «нарвский центризм», сделав управление городом более демократичным, отказавшись раз и навсегда от использования административных рычагов в деле сбора голосов на каждых выборах.
Участие большого числа нарвитян в легальной политике - большое и важное дело, не только для города, но и для государства. Ради него стоит, например, на уровне руководства партии продвигать идею невозможности участия в местных избирательных списках директоров школ, детсадов, руководителей муниципальных учреждений и организаций, людей, зависимых от власти и строящих в колонны избирателей тех, кто зависит от них самих.
Если Кылварт не озадачится вопросом, как можно вдохнуть жизнь в то, что почти умерло, благодаря реальным действиям, продвижению новых принципов управления на местах, нарвский резерв партии, численно - очень впечатляющий, останется недвижимым резервом, существующим только в таблицах.
Худшим вариантом развития событий станет, если будет возрожден «нарвский центризм», в рамках концепции которого партия годами закрывала глаза на коррупционные преступления партийцев в Нарве, на аморальный сбор голосов зависимых избирателей, на принципиально отличающуюся от политики партии местную политику под флагом ЦП.
Веру в то, что позитивные изменения все-таки возможны, поддерживает то, что иначе существенного числа голосов из Нарвы партия просто больше никогда не получит. Очень многие нарвитяне разочарованы в большой политике, а для того, чтобы вернуть их веру в нее, вовлечь в процесс, нужно очень постараться, но точно что-то сделать.