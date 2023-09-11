РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ В Нарве готовится большое возвращение центристов под новым именем

Это парадоксальное утверждение может показаться несуразностью, вымыслом, ведь Нарвский округ ЦП минувшим летом выразил поддержку конкуренту Михаила Кылварта - Танелю Кийку. Но очень важно понимать, кем и как было организовано то голосование, в чьих интересах и при каком уровне активности местных центристов.

Нарвское отделение ЦП всегда было крупнейшей партийной организацией города. Другие партии, можно сказать, или не представлены в Нарве вообще, или их ячейки состоят из примерно полутора землекопов - десяток-другой активных членов в самом лучшем случае, да и то в периоды избирательных кампаний. В свое время в Нарвском округе ЦП было за 600 человек. После массового исхода нарвитян из партии в 2018 году, инициированного сложившими партбилеты 15 депутатами во главе с Алексеем Вороновым, все равно осталось очень внушительное общее число нарвских партийцев - 400 с лишним. Но сегодня это в основном «мертвые души», в ЦП состоящие, но никак в ее жизни не участвующие.