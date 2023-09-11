Сеть кинотеатров Forum Cinemas погрязла в огромных убытках

Об этом предприятие сообщило BNS в пресс-релизе, отметив, что падение оборота было вызвано главным образом продажей кинотеатра Coca-Cola Plaza, а также сокращением графика выхода фильмов в результате пандемии COVID-19.

Хотя количество фильмов, показанных в 2022 году, на 15 процентов превысило показатель 2021 года, оно все равно было примерно на 30 процентов ниже уровня, существовавшего до пандемии. Общее количество сеансов в кинотеатрах Forum Cinemas OÜ в 2022 году составило 166 000, что на 28 процентов меньше, чем в 2021 году. Средняя стоимость билета по сравнению с 2021 годом не изменилась.

Самой сложной задачей для сети кинотеатров Forum Cinemas было выйти из рыночной ситуации целой и жизнеспособной и найти инвесторов для выкупа сети кинотеатров у Grupp ММ. В 2022 году компания сосредоточилась на реструктуризации Forum Cinemas OÜ, которая заключалась в разделении и продаже кинотеатра Coca-Cola Plaza в Таллинне. Сделка позволила существенно снизить расходную базу и уменьшить убытки.

Поскольку в конце года собственный капитал компании был отрицательным, совет директоров принял решение о создании добровольного резерва на основе займа от собственника. Руководство Forum Cinemas подтверждает, что продолжает работу по поиску новых возможностей для расширения сети кинотеатров в Эстонии.

В прошлом году в предприятии работало 19 штатных сотрудников, что на 24 человека меньше, чем в 2021 году. Расходы на персонал сократились почти вдвое - с 1,1 миллиона евро до 570 800 евро.

Предприятие Forum Cinemas OÜ начало свою деятельность в 1993 году. С 2021 года Forum Cinemas OÜ будет на 51 процентов принадлежать Cinerock OÜ и на 49 процентов - MM Group. В 2022 году Forum Cinemas управляла кинотеатрами Coca-Cola Plaza в Таллинне, Centrum в Вильянди и Ekraan в Тарту.