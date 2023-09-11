Известный футболист, обвиняемый в насилии в отношении беременной подруги, не вернется в клуб

Энтони находится под следствием как бразильской, так и британской полиции, поскольку его бывшая подруга Габриэла Каваллин обвиняет его в неоднократном нападении на нее. При этом Каваллин была беременна, но, к сожалению, у нее случился выкидыш. Помимо Каваллин, с обвинениями против Энтони выступили еще две женщины.

По словам 23-летнего футболиста, обвинения ложные и он неоднократно подчеркивал, что невиновен и верит, что правда, наконец, будет обнародована. Однако из-за обвинений его исключили из состава бразильской сборной на все матчи этого месяца.

Хотя «Юнайтед» ожидает возвращения игроков из сборных к понедельнику, клуб объявил, что Энтони некоторое время будет отсутствовать в клубе. Это было совместное решение.

Энтони добавил, что воздержался от возвращения, чтобы не отвлекать своих товарищей по команде и клуб.