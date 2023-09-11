ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не обошлось без словесных перепалок: в Рийгикогу началась осенняя сессия

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») на открытии осенней сессии подчеркнул, что обеспечение работы парламента является обязанностью всех депутатов, и предложил подключить к дискуссиям экспертов для поиска выхода из продолжающегося противостояния.

«Рийгикогу - это место, где принимаются все жизненно важные и значимые решения в Эстонии. Для того чтобы решения были качественными и взвешенными, нам также необходимы качественные дебаты. Этого можно добиться, если есть не только уважение друг к другу, но и готовность к дискуссии», - сказал Хуссар, отметив, что с весны ритм работы парламента серьезно нарушился, и Рийгикогу завален вопросами и законопроектами.

Он призвал членов Рийгикогу подумать о том, как обеспечить защиту прав и оппозиции, и коалиции, и о том, нужно ли вносить изменения в регламент Рийгикогу. «Я пойду еще дальше. Поскольку мы находимся в достаточно беспрецедентной ситуации, я предлагаю созвать инициативу, которая привлечет к обсуждению более широкий круг людей. В прошлом для выхода из политического тупика уже привлекались представители гражданского общества и эксперты, и это дало положительные результаты», - заявил Хуссар.

Президент призвал найти общий язык

С торжественной речью выступил и президент Алар Карис. «Вероятно, многие зададутся вопросом, насколько же работоспособным начинает свою работу осенью парламент Эстонии. Ваша первая задача - показать, что парламент как раз работоспособен».