ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не обошлось без словесных перепалок: в Рийгикогу началась осенняя сессия

Сегодня у депутатов закончились летние каникулы и Рийгикогу торжественно возобновил свою работу.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») на открытии осенней сессии подчеркнул, что обеспечение работы парламента является обязанностью всех депутатов, и предложил подключить к дискуссиям экспертов для поиска выхода из продолжающегося противостояния.
«Рийгикогу - это место, где принимаются все жизненно важные и значимые решения в Эстонии. Для того чтобы решения были качественными и взвешенными, нам также необходимы качественные дебаты. Этого можно добиться, если есть не только уважение друг к другу, но и готовность к дискуссии», - сказал Хуссар, отметив, что с весны ритм работы парламента серьезно нарушился, и Рийгикогу завален вопросами и законопроектами.
Он призвал членов Рийгикогу подумать о том, как обеспечить защиту прав и оппозиции, и коалиции, и о том, нужно ли вносить изменения в регламент Рийгикогу. «Я пойду еще дальше. Поскольку мы находимся в достаточно беспрецедентной ситуации, я предлагаю созвать инициативу, которая привлечет к обсуждению более широкий круг людей. В прошлом для выхода из политического тупика уже привлекались представители гражданского общества и эксперты, и это дало положительные результаты», - заявил Хуссар.
Президент призвал найти общий язык
С торжественной речью выступил и президент Алар Карис. «Вероятно, многие зададутся вопросом, насколько же работоспособным начинает свою работу осенью парламент Эстонии. Ваша первая задача - показать, что парламент как раз работоспособен».
По словам Кариса, было бы просто призвать депутатов к единодушию, но после недавних встреч с председателями всех парламентских фракций это было бы лишь напрасным сотрясанием воздуха. «Но я надеюсь, что противостояние в Рийгикогу примет рабочий характер, как это и должно быть в государственном парламенте с разными мнениями, работа которого не заходит в тупик, а идет своим чередом», - заявил Карис.
После речи президента прошла проверка присутствия и пришло время процедурных вопросов. Присутствовало 93 депутата, отсутствовало 8.
И вновь пресловутые процедурные вопросы
«Я смотрю на повестку дня и не понимаю, на чем она основана. В сроки рабочей недели укладывается срок ответа на 17 вопросов нашей фракции. Насколько я знаю, министры готовы ответить. Но в повестку дня внесены только два наших вопроса», - возмутился Мартин Хельме (EKRE).
«В связи с необычно большим количеством вопросов, заданных на первой сессии, Рийгикогу не может придерживаться регламента», - ответил спикер Рийгикогу Хуссар.
«Никогда правлению Рийгикогу не приходило в голову решать, что должно или не должно быть включено в повестку дня. Правление не может решить втроем, что мы можем пойти против регламента», - возразил Хельме.
«Напомню, что правление Рийгикогу не нарушило регламент, а с другой стороны, то, что на рассмотрении находится более 300 вопросов, - это исключительная ситуация», - заявил Хуссар.
«Вы злоупотребляете своей властью», - сказал Хельме.
Хуссар отвечал на процедурные вопросы 45 минут и затем перестал их принимать, заявив, что они начали повторяться. Заседание продолжится утверждением повестки дня на голосовании, перед голосованием фракция Консервативной народной партии попросила сделать десятиминутный перерыв.