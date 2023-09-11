Сотрудник британского парламента отрицает обвинения в шпионаже в пользу Китая

Он и еще один подозреваемый были арестованы сотрудниками отделения британской полиции по борьбе с терроризмом еще в марте этого года, однако отпущены под залог и обязаны будут предстать перед судом в октябре.

По данным британских СМИ, этот клерк мог иметь доступ к высокопоставленным представителям Консервативной партии и передавать секретные данные Китаю.

Сам он через своих адвокатов это категорически отрицает, следствие продолжается, и британские власти от официальных комментариев пока отказываются.

Подозреваемый: я не китайский шпион!

«Я чувствую необходимость ответить на раздающиеся в СМИ обвинения в том, что я - китайский шпион, - заявил через своих адвокатов, фирму Birnberg Peirce, подозреваемый. - Это неправильно, что меня по сути обязывают в какой-то форме публично комментировать имевшую место дезинформацию».

«Однако учитывая прозвучавшие сообщения, крайне важно заявить, что я полностью невиновен. На протяжении всей своей карьеры я делал все, чтобы рассказывать о проблемах и угрозах, исходящих от Коммунистической партии Китая.

Так что совершить то, в чем меня обвиняют в этих странных новостях, значило бы пойти против всего, за что я выступаю», - говорится в заявлении подозреваемого.

Весьма гневно отреагировал на обвинения и китайский МИД.