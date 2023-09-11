50-летие путча Пиночета: беспорядки на марше памяти жертв; президент Чили призвал к укреплению демократии

Группа мужчин в одежде с капюшонами забросала камнями президентский дворец и охранявшую его полицию, прорвав барьеры безопасности и повредив проход к культурному центру в подвалах здания. На других участках шествия некоторые участники бросали бутылки с зажигательной смесью и устанавливали горящие баррикады.

Участники беспорядков в Сантьяго. Фото: Reuters

На кладбище были повреждены некоторые мавзолеи, в том числе могила правого сенатора, убитого в 1991 году.

«е, кто несет ответственность за это насилие, являются противниками правительства», - сказал заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве, добавив, что трое полицейских получили ранения.

Раскол в обществе

В тот же день на улицах Сантьяго собрались и небольшие группы сторонников Пиночета, которые считают его героем, спасшим Чили от коммунизма.

Военный переворот 1973 года остается предметом серьезных разногласий в Чили, несмотря на широко задокументированные нарушения прав человека, совершенные за 17 лет пребывания генерала Пиночета в стране.

В конце мая социологическая компания Cerc-Mori провела опрос о нынешнем отношении чилийцев к перевороту Пиночета. 42% респондентов ответили, что переворот «уничтожил демократию», а 36% назвали его моментом «освобождения Чили от марксизма».

«11 сентября - это дата, которая наполняет нас воспоминаниями, но также доставляет нам некоторую боль, потому что вместо того, чтобы двигаться вперед, мы регрессировали», - рассказала агентству AFP 76-летняя участница шествия Патриция Гарсон, бывшая политическая заключенная.

Более 3200 человек были либо убиты силами безопасности Пиночета, либо «исчезли» - похищены и предположительно убиты. Около 38 000 человек подверглись пыткам. Тысячи детей были похищены у родителей и отправлены на усыновление за границу.

Поиском останков пропавших людей до сих пор занимались в основном их семьи. На данный момент известно о всего 307 найденных телах. Но в конце августа правительство Чили объявило, что начинает национальную программу поиска пропавших без вести жертв.