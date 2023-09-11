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50-летие путча Пиночета: беспорядки на марше памяти жертв; президент Чили призвал к укреплению демократии

BBC News Русская служба
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BBC
Более 3200 человек были либо убиты силами безопасности Пиночета, либо «исчезли». Родственники до сих пор не знают, где их тела.
Более 3200 человек были либо убиты силами безопасности Пиночета, либо «исчезли». Родственники до сих пор не знают, где их тела. Фото: Reuters

Накануне годовщины чилийского военного переворота президент Борич присоединился к маршу в память жертв режима Пиночета.

Президенты Чили и Мексики выступили с совместным призывом к укреплению демократии в Латинской Америке по случаю пятидесятой годовщины чилийского военного переворота под руководством генерала Пиночета.

На церемонии в столице Чили Сантьяго президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал переворот Пиночета государственной изменой, а президент Чили Габриэль Борич выразил Мексике признательность за поддержку чилийцев, спасавшихся от репрессий диктаторского режима.

«После государственного переворота 11 сентября 1973 года Мексика открыла двери своего посольства и приняла на свою землю более 3000 соотечественников. Она предложила им убежище от угнетения, защитила их и поддержала в очень трудное время их жизни», - сказал Борич, выразив горячую благодарность мексиканцам.

Накануне годовщины Борич присоединился к маршу в память жертв режима Пиночета, состоявшемуся в столице Чили Сантьяго. Он стал первым лидером страны, прошествовавшим вместе с родственниками тех, кого пытали и убили во времена военной диктатуры, после ее падения в 1990 году.

В процессии приняли участие около 5000 человек. Она прошла по улицам столицы по направлению к Центральному кладбищу, где находится мемориал жертвам режима Пиночета.

Шествие.
Шествие. Фото: Reuters

Шествие ненадолго остановилось у президентского дворца Ла Монеда, где Борич открыл мемориальную доску.

Именно там 11 сентября 1973 года военные свергли президента-социалиста Сальвадора Альенде, который в тот день погиб. Хунта заявляла, что он покончил жизнь самоубийством.

Беспорядки во время шествия

Хотя основная часть шествия шла мирно, скандируя «Правда и справедливость!», на некоторых участках марша памяти с демонстрантами столкнулась полиция. Борич обвинил в развязывании беспорядков и поджогах активистов в масках.

Группа мужчин в одежде с капюшонами забросала камнями президентский дворец и охранявшую его полицию, прорвав барьеры безопасности и повредив проход к культурному центру в подвалах здания. На других участках шествия некоторые участники бросали бутылки с зажигательной смесью и устанавливали горящие баррикады.

Участники беспорядков в Сантьяго.
Участники беспорядков в Сантьяго. Фото: Reuters

На кладбище были повреждены некоторые мавзолеи, в том числе могила правого сенатора, убитого в 1991 году.

«е, кто несет ответственность за это насилие, являются противниками правительства», - сказал заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве, добавив, что трое полицейских получили ранения.

Раскол в обществе

В тот же день на улицах Сантьяго собрались и небольшие группы сторонников Пиночета, которые считают его героем, спасшим Чили от коммунизма.

Военный переворот 1973 года остается предметом серьезных разногласий в Чили, несмотря на широко задокументированные нарушения прав человека, совершенные за 17 лет пребывания генерала Пиночета в стране.

В конце мая социологическая компания Cerc-Mori провела опрос о нынешнем отношении чилийцев к перевороту Пиночета. 42% респондентов ответили, что переворот «уничтожил демократию», а 36% назвали его моментом «освобождения Чили от марксизма».

«11 сентября - это дата, которая наполняет нас воспоминаниями, но также доставляет нам некоторую боль, потому что вместо того, чтобы двигаться вперед, мы регрессировали», - рассказала агентству AFP 76-летняя участница шествия Патриция Гарсон, бывшая политическая заключенная.

Более 3200 человек были либо убиты силами безопасности Пиночета, либо «исчезли» - похищены и предположительно убиты. Около 38 000 человек подверглись пыткам. Тысячи детей были похищены у родителей и отправлены на усыновление за границу.

Поиском останков пропавших людей до сих пор занимались в основном их семьи. На данный момент известно о всего 307 найденных телах. Но в конце августа правительство Чили объявило, что начинает национальную программу поиска пропавших без вести жертв.

Пиночет был арестован в Лондоне в 1998 году, но так и не попал в тюрьму за предполагаемые преступления. Он умер от сердечного приступа в 2006 году, находясь под домашним арестом. Ему был 91 год.

BBC
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