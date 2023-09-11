Комментарий ⟩ Центристская партия на развилке: что ее ожидает в ближайшие годы

Избрание Михаила Кылварта председателем Центристской партии сегодня все связывают с ожиданием перемен. Вариантов возможного состояния партии через год-другой есть три, из которых два более реальны, а третий - скорее гипотетический, пишет журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо.
Первый возможный вариант развития Центристской партии (ЦП) - успех. Михаил Кылварт с командой проводит реформы и ЦП становится достаточно сильной, чтобы рассчитывать на хороший результат на муниципальных выборах.
Второй вариант – все остается как есть, то есть вялотекущая стагнация. Вероятность этого сценария, на мой взгляд, невелика. Судя по сегодняшним настроениям председателя, слишком большая энергия будет приложена к телу, чтобы оно могло остаться на месте.
Для того, чтобы партия никуда не сдвинулась, потребуется противодействие, равное по силе действию. Если такое противодействие в партии возникнет, то вряд ли ей нужно жить дальше в нынешнем виде.
Более вероятен третий вариант – внутренние разборки приведут партию к существенному переформатированию: часть членов партии уйдут, а остальные консолидируются вокруг новых целей.
Если исходить из того, что было сказано Михаилом Кылвартом до сих пор, реформа партии будет подразумевать серьезные изменения в системе управления и очень четкое формулирование мировоззрения и политики. В интервью для Rus.Postimees он сказал: «Не получится нравиться всем. Надо защищать свои убеждения и своего избирателя даже когда это идет вразрез с мейнстримом. Наши месседжи должны быть понятны».
И тут кроется опасность, что определение того круга избирателей, которому ЦП должна нравиться, приведет к сокращению рядов самой партии. Кылварт прав в том, что несколько последних лет ЦП была партией «за все хорошее против всего плохого». У меня уже пропало желание читать интервью Юри Ратаса, потому что всякий раз после возникал вопрос «что это вообще было»?
И он не единственный влиятельный член партии, который дает пластиковые, обтекаемые ответы на все вопросы. Партия слишком стремилась понравиться всем, а такое желание балансирует на грани приличий.
Боюсь, когда дело дойдет до формулирования понятных месседжей, задача сплочения может застопориться. Может оказаться, что тот электорат и те члены партии, какие есть, на самом деле очень разные и детскими пособиями всех не сплотить.
Второй нехороший звоночек, который может означать, что в партии нет готовности к консолидации вокруг нового лидера – это пресловутые скелеты из шкафа Михаила Кылварта. Сам он и его сторонники считают, что статьи про Селигер – это информационная кампания, организованная «вторым крылом» партии. Не важно, правда это или нет, важно, как это выглядит.
Новый председатель сказал, что «в угаре предвыборной кампании были использованы технологии, которые раньше использовались против Центристской партии, а теперь стали инструментом внутренней борьбы. Напряжение и обида потребуют времени и серьезных усилий для сглаживания». Я не уверена, что все готовы принять поражение или сглаживать напряжение.
В романе Салмана Рушди «Дети полуночи» религиозная женщина возмущенно говорит мужу: «ты что, хочешь чтоб я голой ходила перед посторонними?!». Хотя речь шла только о том, чтобы не закрывать лицо. У всех представление о допустимом и о важном разное. Пока мне не понятно, как новое руководство партии будет проводить реформы, если при этом половине партии придется принять новые правила, а многим - и не вполне подходящие им убеждения.