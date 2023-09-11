Комментарий ⟩ Центристская партия на развилке: что ее ожидает в ближайшие годы

И он не единственный влиятельный член партии, который дает пластиковые, обтекаемые ответы на все вопросы. Партия слишком стремилась понравиться всем, а такое желание балансирует на грани приличий.

Боюсь, когда дело дойдет до формулирования понятных месседжей, задача сплочения может застопориться. Может оказаться, что тот электорат и те члены партии, какие есть, на самом деле очень разные и детскими пособиями всех не сплотить.

Второй нехороший звоночек, который может означать, что в партии нет готовности к консолидации вокруг нового лидера – это пресловутые скелеты из шкафа Михаила Кылварта. Сам он и его сторонники считают, что статьи про Селигер – это информационная кампания, организованная «вторым крылом» партии. Не важно, правда это или нет, важно, как это выглядит.

Новый председатель сказал, что «в угаре предвыборной кампании были использованы технологии, которые раньше использовались против Центристской партии, а теперь стали инструментом внутренней борьбы. Напряжение и обида потребуют времени и серьезных усилий для сглаживания». Я не уверена, что все готовы принять поражение или сглаживать напряжение.