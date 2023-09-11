Завтра будет открыт для движения перекресток улиц Пронкси и Тартуского шоссе

«Этот перекресток был закрыт для движения в течение нескольких месяцев, и его открытие поможет значительно улучшить дорожную ситуацию в центре города. Мы надеемся, что водители быстро найдут эту траекторию, и открытие перекрестка облегчит также ситуацию на улице Крейцвальди, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - Безусловно, реконструкция улиц Йыэ и Пронкси - это продолжительный проект, который влияет на повседневную жизнь и передвижение большого числа горожан. Однако радует, что нам удается открывать готовые участки улицы в срок или даже с опережением графика».

На участке улицы Пронкси между Тартуским шоссе и улицей Рауа для движения будет открыто по одной полосе в обоих направлениях. С улицы Пронкси нельзя будет повернуть на улицу Гонсиори. Для движения в направлении из центра города доступны улицы Рауа и Кундери. Перекрестки Пронкси-Гонсиори и Пронкси-Кундери останутся открытыми. На открытом участке улицы продолжатся незначительные строительные работы и нанесение разметки, что может временно нарушить движение.

На перекрестках с наиболее сложным движением в центре города работают регулировщики - они направляют движение по будням с 8 до 11 и с 14 до 18:30 на перекрестках улиц Ахтри и Йыэ, Крейцвальди и Рауа, Крейцвальди и Гонсиори, Крейцвальди и Кундери. Регулировщики также дежурят в послеобеденное время на перекрестке с круговым движением площади Виру.