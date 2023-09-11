Передел власти ⟩ В Нарвском горсобрании инициирован вотум недоверия Катри Райк

В Нарве прошло внеочередное заседание Нарвского городского собрания, на котором произошел ряд весьма важных изменений в уже существующей структуре правления.

Во-первых, была организована новая фракция - Narva, куда вошли бывшие члены Keskerakonna Fraktsioon Narva Heaks, за исключением двух человек - Марины Шуруповой и Виктора Шемарина - которые предпочли остаться в старой фракции. Согласно регламенту, для создания фракции необходимо, чтобы в ней было как минимум пять человек. Однако ничего не сказано о том, что происходит с фракцией, из которой вышло большое количество ее членов и в ней осталось меньше пяти человек.

Во-вторых, председатель фракции Narva Алексей Евграфов объявил о том, что мэру Нарвы Катри Райк инициирован вотум недоверия, и на данный момент собрано уже 18 подписей. Внеочередное заседание горсобрания состоится в субботу, и на нем будет проведено голосование, согласно которому окончательно будет решена судьба Катри Райк. Вероятность того, что вотум все же будет выражен, очень высока.

По словам Алексея Евграфова, главной причиной для выражения вотума недоверия Райк стал тот факт, что мэр города не смогла оставить старые наименования улиц, которые, по словам политика, «имеют огромное значение для нарвитян». Сама Райк считает, что это только повод, а не реальная причина. На вопрос журналистов ERR о том, можно ли назвать переворот «центристским», Катри Райк ответила утвердительно. Сам же Евграфов выразил радость в связи с тем, что теперь все центристы оказались собраны в одном месте, а именно - во фракции Narva.

В-третьих, были выбраны новый председатель горсобрания, которым стала Ирина Янович, и заместитель председателя, которым назначили Татьяну Стольфат. За Стольфат было отдано 20 голосов.