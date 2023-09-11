ГАЛЕРЕЯ ⟩ В моде нынче гибриды: посмотрите, на чем депутаты Рийгикогу приехали в первый рабочий день осени

Многие депутаты использовали летние каникулы для пересмотра своих финансовых дел и за это время нашли возможность поменять свое нынешнее средство передвижения на совершенно новое.

Из всех депутатов, попавших в поле зрения фотографов Postimees, обладателем самого нового автомобиля можно считать Танеля Кийка, руководителя парламентской фракции Центристской партии, который в июле стал счастливым обладателем южнокорейского KIA Sportage.

Симпатичный полноприводный гибридный автомобиль работает на бензине или электричестве.

Всего несколькими днями ранее его коллега по партии Энн Ээсмаа успел также заменить машину. Опытный политик сделал выбор в пользу Nissan X-Trail, В качестве источника энергии в автомобиле используется бензиновый двигатель, который, в свою очередь, заряжает аккумулятор и электромотор.

Лийса-Ли Пакоста («Ээсти 200») поменяла свой старый автомобиль на новый за несколько недель до летних каникул. Ее Volvo XC60 также является гибридным автомобилем, работающим на бензине и электричестве.